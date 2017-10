A haci entrega di carta di protesta contra ley di prohibicion

Fundacion Centro di Pesca Hadicurari a haci entrega di e carta na Directie Natuur en Milieu. Esaki ta e carta di protesta contra e ley di prohibicion cu e gobierno anterior a bin cun’e. Den cuadro di esaki a probecha pa puntra Sr. Clifford Rosa, presidente di e fundacion con a bay durante e reunion cu tabata tin cu e piscadonan.

Segun Sr. Rosa, tin hopi cos cu por mehora pa nos piscadonan. Locual cu a sosode ta wak cu ta un custumber caba cu nos bisiƱa ta pisca den nos awa. Y e ta bin bende nos e pisca cu el a pisca den nos awa. Of e ta bendenan ayanan y ta bin bende un pisca mediocre aki na Aruba. Hopi ta e kehonan cu pisca ta wordo bendi riba mercado akinan, na un prijs relativamente abao, cual ta stroba nos piscadonan di sali di nan pisca. Eigenlijk e ta un punto con pa preserva bo custumber y comercialmente, pero si ta wak cu nan por paga nan gasoline y tur exigencianan cu mester tin pa sali ariba lama, no ta bira menos.

Directie Scheepvaart ta exigi cierto cosnan pa bo tin ariba bo boto. Lamentablemente, mayoria di e piscadonan no kier ta organisa, den sentido cu nan no kier paga belasting. Esaki ta door di diferente motibo. Un di nan e ta paso e ta liber di impuesto. Pero no ta haciendo uzo di e sistema di registra kico tin, pa asina tin un bista di kico e piscadonan local ta gara y con nan ta trece ariba mercado, segun Sr. Clifford Rosa di Fundacion Centro di Pesca Hadicurari.