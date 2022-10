Siman pasa, riba peticion di Gobierno di Reino, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a representa Reino Hulandes na Lima, Peru na e di 52 Asamblea General di organisacion pa estadonan Americano, OEA. Durante di e Asamblea General diferente tema a wordo trata riba nivel di gobiernonan.

CRISIS MIGRATORIO:

Un di e temanan hopi crucial ta e tema di Venezuela y e tema di e crisis migratorio debi na e situacion na Venezuela. Debi na hopi violacion di derechonan humano den Venezuela y cuanto hende ta purba di sali di Venezuela. Prome Minister riba e punto aki a informa tocante e impacto di e crisis imigratorio aki riba Aruba y a haci un apelacion na e paisnan pa atende cu esaki cu ta un tema serio y pa atende cu e saki conhuntamente.

Otro paisnan participante tambe a mustra nan preocupacion riba e tema aki. Canciyer di Panama tambe a remarca cu na Panama ta mira hopi sufrimento for di hendenan cu ta sali di Venezuela y purba via Panama pa drenta Merca. E tambe a haci un apelacion dramatico na paisnan pa cera cabes, traha hunto pa yuda esnan cu kier sali di Venezuela pa nan no hinca nan curpa den situacionnan peligroso sin cu nan sa.

CAMPAÑA DI DESINFORMACION:

Tambe a elabora riba e campaña di desinformacion cu ta convence Venezolanonan pa sali di Venezuela, lagando mustra cu ta hopi facil pero no ta informa con hopi peligroso esaki ta. Esaki ta asina tambe pa esnan cu kier crusa lama bin Aruba sin tin e conocemento cu e ta un peliger grandi.

DERECHONAN HUMANO:

E tema di violacion di derechonan humano na Venezuela mes tambe a haya antencion y paisnan a remarca cu nan no por acepta cu esaki ta pasando den un pais asina cerca.

SANCIONNAN:

Pa Aruba mes, Prome Minister a papia cu representantenan di diferente pais riba e tema di sancionnan cu tin pa Venezuela. Venezuela tin heavy fuel oil hopi mas barata pa e crudo cu nos mester pa WEB por genera energia. Si Aruba por importe di Venezuela pa WEB, prijs di awa y coriente lo por baha. Sinembargo tin sancionnan y esey ta impedi pa importa di Venezuela. “Den mi reunionnan cu representantenan di Gobierno Mericano, mi a haci un apelacion y pa yuda nos yega na e crudo aki mas barata di Venezuela”.

Riba peticion di Minister Glenbert Croes, Prome Minister tabata tin dialogo tambe cu e Canciyer di Ecuador pa wak si por haya e heavy fuel oil mas barata di Ecuador ya cu apesar cu esun di Venezuela ta mas barata, e sancionnan ta impidi pa importa di Venezuela. “Pa e motibo aki mi a purba na habri e caminda pa Minister Glenbert Croes por continua cu reunion y negosacionnan”.

“E tema di Venezuela tin interes di tur pais participante na e di 52 Asamblea General di OEA y paisnan a palabra cu hunto lo sigui delibera riba e tema aki. Venezuela ta un pais hopi cerca di nos cu lasonan familiar y amistoso hopi grandi y ta trahando hunto so nos por mira un solucion den tur reto y limitacionnan cu ta existi”, Prome Minister a remarca.