A haci apelacion na Marina Real pa yuda den buskeda di e criatura perdi

Minister di Husticia Sr. mr. Andin Bikker ta pidi pa pueblo tambe yuda nos autoridadnan haya e mucha perdi y p’esey e plan nacional aki mester a ser yama .

E minister di Husticia a tuma nota diabierna di diferente acontecimentonan, a propone pa bin cu un Ministerraad urgente. A haya conseho di e instancianan concerni, pa cuminsa cu un buskeda nacional. Ta haci un apelacion na comunidad, pa duna nan cooperacion na esaki. Ta pidi Creador pa haya e criatura aki, sano y salvo.

A keda dicidi den Ministerraad cu lo bay reuni mas pronto posibel y den multidisciplinario, unda diferente instancianan y ministerionan pa wak cual ta e protocolnan existente. Gobierno actual no a haya e traspaso for di e diferente ministerionan, cu ta afectando comunidad. E ministernan actual no a haya e dossier di e ministernan saliente.

A base di peticion di diferente instancianan, a bin dicidi pa a pone un persona , di un caso separa y asina tin mas, pa pone un persona bou curatela obligatorio ya cu e tin un problema mental, cual ta un peliger pa sociedad. Practicamente mester a inventa full di nobo, ya cu e minister di husticia no a laga nada di traspaso riba e tema aki. Esaki ta un ehempel palpabel, cu ora cu un mandatario , cu paso el a perde eleccion, pasobra cu e no ta satisfecho, pero gobernacion ta un continuidad. Y e no a zorg pa percura pa tur e dossier ta na ordo pa haci e traspaso responsabel, na final di dia comunidad ta wordo afecta.

Resumiendo, a haci un ministerraad urgente, unda cu e dicidi cu awe diasabra lo haci e accion di buskeda. E caso aki specifico, ta raca diferente ministerio, p.e. educacion, e mucha no a bay scol mas, y na diferente instancia tabata conoci pa ta un famia problematico. Den su totalidad, hecho ta cu pa varios aña caba, cu for di nos comunidad, ta bin e grito cu e muchanan no ta wordo protehi.

Durante campaña a priminti di haci algo ariba esaki, den apenas cinco dia di trabao, ta atendiendo cu esaki diligentemente. Ta sigui traha ariba esaki 24/7 cu ta afecta comunidad, cu siguramente lo bay haci e maximo esfuerso pa resolve mas pronto posibel.

E plan di buskeda, ta un plan nacional pa cual a pidi asistencia di Marina Real den esaki. Tin un protocol, cual nan a wordo atende riba dje door di Cuerpo Policial y Hoofdofficier van Justitie relaciona cu buskedanan asina. Den e caso mester a haci apelacion ariba Reino pa nan duna asistencia ariba esaki. pero e ta andando y segun e protocol existente, pa cual ta gradici Cuerpo Policial y Ministerio Publico pa den un corto tempo, nan a asisti y di biaha tambe por a duna COnseho di Minister, e consehonan con pa trata esaki pero na final di dia e comunidad tambe ta instrumental.

Un biaha mas, minister di Husticia, mr. Andin BIkker ta haci apelacion na comunidad pa cualkier informacion cu nan tin, pa asisti na e instancia concerni.