A haci ahustacion na e ley di Malesanan Infeccioso

Departamento di Salud Publico dialuna ultimo a tene un anochi di informacion pa tur dokter. Durante e anochi informativo aki a duna splicacion riba e cambionan importante cu dentro di poco lo bay keda introduci na e Ley di Malesanan Infeccioso (LIZ).

Pa mas di setenta aña Departamento di Salud Publico su seccion di Malesanan Contagioso ta trahando cu un ley anticua unda profecionalnan trahando den tereno di salud manera dokter di cas, specialista y laboratorio no por a wordo sanciona si nan no ta cumpli cu e ley di meld (meldings plicht) malesanan infeccioso na momento cu nan constata esaki.

Como consequencia cu hopi biaha malesanan infeccioso ta keda circula rond y pasa di hende pa hende ocacionando brotenan of asta epidemia. Esaki por pasa cu malesanan transmiti via aire manera sarampi y influenza pero tambe malesanan transmiti via insecto manera dengue of scabies. Asina tin mas malesanan infeccioso cu ta keda transmiti di hende pa hende.

Cu introduction di e ahustacionnan na e ley di malesanan infeccioso Departamento di Salud Publico lo ta cumpliendo cu exigencianan di International Health Regulation IHR y di e manera aki tambe lo bay tin un bista hopi mas amplio di tur loke ta malesanan infeccioso cu ta circulando na Aruba y lo por traha riba miho maneho di prevencion.

Durante e anochi informativo aki tur dokter presente a haya oportunidad pa haci pregunta y duna nan opinion con nan ta pensa cu lo por mehora e sistema pa traha hunto na bienestar di salud publico general.

Pa mas informacion riba introducion di e cambionan na e ley di Malesanan Infeccioso por dirigi un email na [email protected]

