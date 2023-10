Cuerpo Policial Aruba ta anuncia cu a habri solicitud pa bira Polis. Tur preparacion ya caba a ser haci y tur cos ta cla pa asina por cuminsa cu e prome fase pa recluta hobennan cu kier bira Polis.

Entrante 4 oktober 2023 te cu 2 november 2023, for di 9 mainta te cu 2’or di atardi bo tin cu pasa personalmente na Scol di Polis E.J. Watty Vos situa na Forheuvelstraat 25, San Nicolas pa por inscribi. Mester menciona cu NO ta permiti pa bin cu slof, tank tops of ta mal bisti. Bo ta aplicando pa un trabou y esaki ta encera cu bo mester bisti apropia.

Locual mester haci ta simpletemente facil bin personal pa yena e formulario pero tambe pa trece algun documento cu a importante manera:

1. 1 pasfoto,

2. Copia di diploma y lista di cifranan,

3. Copia di identificacion,

4. Copia carchi di AZV,

5. Documento di registro civil y Censo

Tambe mester corda cu mester cumpli cu algun rekesitonan manera:

1. Nacionalidad Hulandes,

2. Inscribi y ta biba na Aruba,

3. Edad minimo 17 aña maximo 34 aña,

4. Haltura corporal 1.60 meter,

5. Diploma MAVO/ EPI /EPB doorstroom of ekivalente.

Despues cu bo entrega bo aplicacion, bo lo bay haci diferente prueba den fase. E pruebanan ta consisti di:

1. Inteligencia;

2. Idioma Hulandes;

3. Deporte cu ta consisti di:

a. condicion fisico;

b. 50m sprint;

c. prueba di Forsa: *pusk-up – plank -*hoekhang -*back extension;

d. pista di obstaculo;

e. landamento.

4. Investigacion general riba solicitante;

5. Prueba psicologico;

6. Prueba medico;

7. Entrevista.

Pa mas informacion por subi nos website www.kpa.aw pa por haya tur e informacion nan necesario

Cuerpo Policial Aruba ta haci un yamada na nos comunidad y na nos hobennan cu tin e gana di sirbi nos Pais, sigui crece den bo carera policial, siña nos leynan y brinda e mihor di bo na nos comunidad, nos ta buscando abo pa forma parti di nos organisacion policial!