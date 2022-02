Dia 1 di februari 2022, a gradia na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Rene Junior Cera Andrade. El a gradua defendiendo su tesis titula:

” In hoeverre is de combinatie strafrechtelijke vervolging en bestraffing enerzijds en de ( procedure tot ) oplegging van bestuursrechtelijke punitieve sancties volgens de ALB anderzijds in strijd met het ne bis in idem-beginsel en het una via- beginsel in vergelijking met het EVRM en de Nederlandse rechtspraak.

Miembronan di e comision di examen tabata:

mr. dr. Geert Pesselse

mr. Hans Ruiter

mr. Marc de Werd

Universidad di Aruba ta felicita Rene Junior Cera Andrade cu su logro.

