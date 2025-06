Diamars, 10 juni, 2025, a gradua na e Facultad di Ley na Universidad di Aruba, Michael Oduber. El a gradua defendiendo su master tesis titulá:

“The Effectiveness and Accessibility of Legal Remedies in the Asylum Procedure in Aruba.”

Miembronan di e comision di examen tawata:

mw. mr. Benedicta Deogratias

mw. mr. Abida Abarkan

mw. mr. Brechtje Huiskes

Universidad di Aruba ta felicita Michael Oduber cu su logro.