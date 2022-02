Dia 28 di januaro 2022, a gradua na e Facultad di ley na Universidad di Aruba, Cynthia L van der Weide.

El a gradua defendiendo su tesis titula:

” An Analysis of the maritime law enforcement of the ABC Island on confronting transnational maritime crimes committed in the Caribbean Sea.

Miembronan di e comsion di examen tabata:

mr. dr. Ruth Bonnevalle kok

mr dr Geer Pesselse

Universidad di Aruba ta felicita Cynthia L van der Weide cu su logro.

