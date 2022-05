Durante e apertura oficial di CATA su di 32 edicion, a sorprende A.T.A. su Area Director di LATAM, Miriam Dabian. Ta remarcabel cu Miriam tawata parti di tur 32 CATA te cu e momento aki y cu semper a haci su maximo esfuerso pa e conferencia aki ta un exito y pa e mercado di Latinoamerica ricibi su debido atencion. Na final di e presentacion di e CEO di A.T.A. durante e apertura di CATA a sorprende Miriam yamando e riba escenario pa asina gradici’e.

Esaki lo ta Miriam su ultimo CATA como miembro di e ekipo di A.T.A. pues sigur esaki tawata e momento oportuno pa para keto y bisa danki. Una bes riba escenario Miriam a ricibi un muestra di aprecio for di Minister di Turismo, Dangui Oduber cu tambe a gradici Miriam pa su trabao cu CATA y pa su 39 añanan di servicio na A.T.A. Tambe Miriam a ricibi un regalito for di e ekipo di A.T.A. Bunita tawata pa mira cu na momento cu a yama Miriam riba escenario e a ricibi un standing ovation for di e publico, reenforsando e importancia di su rol den CATA pa tanto aña.

