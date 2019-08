A gara ilegalnan tanto riba lama y tera diamars marduga

Diamars pasa di 12 or marduga kustwacht a capta via radar un boto yegando cerca di Aruba den un forma ilegal y a mobilista metal shark cu tabata riba lama pa e sitio y cuerpo policial na tera pa yega na e costanan pabou di Aruba. E helicopter di Polis tambe a lanta vuelo di biaha cu luz y un ekipo special pa busca ayente di hende. Patruyanan a yega basta lihe y rondona full e area, a topa cu tas muha, y pakinan rond den e mondi. Mientras cu riba lama kustwacht a topa cu e boto cu dos homber Venezolno abordo y a keda deteni hiba pa nan post. Menos cu 10 ilegal nan a baha. Helicopter cu a yega di biaha riba e area, a cuminsa lusa pa e polisnan na tera y cu un aparato pa capta hende a mobilisa e oficialnan e mondi pabou pega cu lama unda a capta movecion di 3 hende scondi den mondi y pa sorpresa di e oficialnan un cacho. Ora a mira mas den profundidad cu e aparato a capta cu ta un pitbull e ilegalnan aki tabata acompaña cune, tanto e hendenan y e cacho tabata drumi.

Den tur e mondi cera cadushi, mata di kwihi nan a hinca nan curpa pa sconde. Na algun ocasion nan a tira e cacho riba e oficial pa atacanan y un momento a yega cu a los tiro riba e cacho cu a bin pa ataca e oficialnan. Y asina a logra yega na e prome sospechoso. E polis den e helicopter via e aparato special a capta dos personanan cu tabata core den e mondi den tur e matanan y asina a bay over na dos detencion mas. Despues di a listra full e mondi pabou a bay pa e mondi pariba cu a capta movecion tambe for di halto y asina mobilisa e oficialnan. E accion aki a tuma luga te cu mainta. Riba lama a haya cosnan ta drief y kustwacht a tumanan over y na tera a haya rugtasnan y algun cos mas.

