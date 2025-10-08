Diaranson mainta, Alto funcionarionan di Polis di Trafico (KPA) a bishita Minister di Husticia mr. drs. Arthur Dowers. Durante e encuentro, Minister Dowers a ricibi oficialmente e relato anual di 2024 y e relato di e prome seis luna di 2025.

Ademas a papia abiertamente tocante e retonan den area di siguridad y mantencion di orden publico. Pa fortalece e colaboracion y logra progreso structural, a tuma decision pa forma un Comision di Siguridad di Trafico.

Den e comision aki, varios departamento di husticia lo traha hunto di manera structural y duradero pa enfrenta e retonan di siguridad den trafico na Aruba.