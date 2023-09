Kralendijk – Kolegio Ehekutivo a tuma un desishon pa en general pèrmití importashon di merkansia for di Venezuela sin limitashon. Diputado Jolinda Craane, enkargá ku asuntunan ekonómiko, ta hopi kontentu ku esaki. “E reapertura di frontera marítimo ku Venezuela ta un paso importante pa habitantenan i empresanan di Boneiru. E ekspanshon aktual di e variedat di produktonan ku nos por importá ta nifiká mas oferta ku preisnan mas abou, un sosten pa forsa di kompra di e konsumidó i mas oportunidat pa komersiantenan i importadónan lokal.”

Ta keda algun eksepshon aplikabel sí.Te ainda no ta pèrmití pa importá bestia bibu, karni, loke sobra ora mata bestia i ku por kome, lechi, webu i otro produktonan di bestia. No por importá piská, otro bestia di laman (manera kref, karkó, koncha i kiwa), molusko (manera sekat) i otro invertebradonan tampoko, a ménos ku tin kestion di un empresa, kaminda e boto ta registrá na Boneiru i ku ta den poseshon di e pèrmitnan korekto. Relashoná ku temporada di parmentu di kref, bou di ningun kondishon no por trese kref fresku Boneiru entre 1 di mei i 31 di òktober.

Mata i flor bibu tampoko no ta pèrmití, ku eksepshon di speserei seku, zeta vegetal i suku. A base di konsiderashonnan relashoná ku naturalesa i asuntunan veterinario te ainda un prohibishon di importashon pa hariña, simia i mata pa uso den empresa ta na vigor i tambe pa remedi, yerba seku i produktonan vegetal, por ehèmpel pa uso artesanal. Blachi di banana prosesá i empaketá pa ayaka sí ta bon biní.

No ta pèrmití produkto di bestia, manera lana i kueru no prosesá. Meskos ta konta pa plèstik desechabel, oro, koper, nikel i sierto mata i bestia ku CITES ta protehá. Arma, munishon, remedi i droga tampoko no ta pèrmití konforme Lei di Opio di 1960 BES i kombustibel pa importashon òf benta.

Den kaso ku importá kuminda òf produktonan alimentisio, esakinan tin ku kumpli ku e eksigensianan di siguridat. Otro produktonan mester ta nobo i nunka usá i na momentu di importashon di vehíkulo i bienes registrá, manera por ehèmpel boto, mester proba ku esaki ta propiedat. “Dentro di poko Kolegio Ehekutivo ta spera di por anunsiá institushon di un merkado di fruta i bèrdura pa asina duna oido na deseo di habitantenan di Boneiru”, diputado Craane a finalisá bisando.

Bo tin pregunta òf duda tokante e instrukshonnan pa importashon?

No keda sin tuma kontakto ku Douane Caribisch Nederland via [email protected].