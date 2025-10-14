Manera ja caba ta conoci pa habri un negoshi of haci cambio den e permiso pa negoshi segun ley, mester haci un peticion pa permiso di negoshi via e website di Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria (DEACI) y ta wordo otorga bow di responsabilidad di Minister di Asunto Economico.

Den e periodo di juni te cu september a ricibi 872 diferente tipo di peticion. Di e 872 peticion ricibi, 382 peticion a wordo trata y e permiso relevante otorga, 367 peticion ta den tramite, 123 peticion no por a wordo trata pa falta di documento y of pago.

Di e 872 peticion ricibi y e permiso relevante otorga, 237 ta permiso pa negoshi nobo. Di e 237 permiso di negoshi nobo otorga, 22 tawata pa e eenmanszaak, 46 pa filiaal, 166 pa VBA y 3 pa NV. E tipo di actividad comercial pa cual mas permiso nobo a wordo otorga ta actividadnan di Real Estate, compania chiquito di panja, compania di construccion, kapsalon y salon di beyesa y Houdstermaatschappij.

Pa e periodo di januari te cu september, un total di 639 permiso pa negoshi nobo a wordo otorga: 201 den kwartaal 1, 201 den kwartaal 2 y 237 den kwartaal 3 di 2025.

Desde cu na oktober 2022 Minister Geoffrey Wever a introduci e vestigingsbeleid nobo e proceso di otorgacion di permiso a acelera door di elimina diferente rekisito. Tambe digitalisacion di henter e sistema di peticion pa permiso y stimulacion di diferente sectornan economico, inversion den centro di Oranjestad y San Nicolas entre otro a contribui na esaki. Meta di e vestigingsbeleid nobo ta tambe pa emiti permiso den un periodo di dos siman.

Minister Geoffrey Wever ta gradici e team di DEACI pa percura cu e permisonan pa negoshi wordo emiti na forma efficiente y liher. Tambe Minister Wever ta gradici e team di DEACI pa compila tur informacion na un forma continuo riba e proceso di permiso pa negoshi.

Pa ur informacion riba e proceso pa permiso di negoshi ta disponibel riba e website www.deaci.aw