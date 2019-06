A duna splicacion amplio di proceso hiba pa adkiri incinerator pa maneha sludge, cadaver y desperdicio medicinal

Diamars den Parlamento, Minister Oduber a pone na disposicion di Parlamento tur e documentonan cu tin di haber cu e destahonan andando pa loke ta e forma nobo con ta maneha y procesa desperdicio di sushi pa Aruba. Tambe e mandatario a duna parlamento documentonan pa loke ta e adkisicion di e di dos incinerator, adkiri na december cu e placa restante di FDA, pa mihor maneho di sludge, desperdicio medicinal y bestia morto. Sludge cual ta locual ta procedente di riool nan rond Aruba cu ta bin for di e Rioolwaterzuivergsinstallaties (RWZI), mester wordo kima y seca completamente. Actualmente (desde 2016) esaki ta den maneho di un compania cu tin contract pa percura pa seca e sludge. Sinembargo e proceso aki ta bay cambia y wordo reemplasa cu e incinerator describi, cu a adkiri cu fondo restante di FDA. Pa di e forma aki e proceso tuma luga mas higienico. Dentro di poco esaki mester drenta den operacion, pa di e forma aki despedi di un situacion sumamente desagradabel cu tin na Parkietenbos na e momentonan aki pa e bisindario. Un situacion cu totalmente no ta cuadra cu normanan di higiena/salud y tampoco cu proteccion di medio ambiente. Situacion constata cu maneho di sludge actualmente Minister Oduber a splica cu a base di testnan haci, por a determina cu e compania contracta pa maneha e sludge, no ta cumpliendo cu e contract vigente. Gobierno ta pagando e compania un suma di 1.3 miyon florin pa aña, pa un contract cu duracion di 5 aña cual a inicia na 2016. Sinembargo tur e testnan haci ta mustra cu e compania no ta cumpli cu locual e contract ta prescribi. Consecuentemente Gobierno actualmente ta den e proceso di evaluacion, pa determina si lo termina e contracto pa motibo di incumplimento. Mester menciona cu den e contracto tin un clausula cu ta , permiti pa Gobierno termina e contracto, dunando e compania un aviso previo di seis luna. Sinembargo mirando e grado di incumplimento, Gobierno ta evaluando pa termina e contracto inmediantamente y lanta un caso contra e compania pa cobra e placa cu nan a ricibi sin cumpli cu locual nan mes a ofrece

den e destaho publico cu nan a gana na 2016. Mester menciona cu e compania a hiba Gobierno corte pa motibo cu nan no ta di acuerdo cu decision di Gobierno pa terminacion di e contracto. Incumplimento di e compania E sludge cu e compania ta ricibi tin un consistencia di 80% muha, y locual ta acorda ta, cu mester seca esaki completamente pa despues por deposite riba dump. Locual cu a constata basa riba testnan haci ta cu e producto no ta sali seco manera cu a acorda. Pero mas bien e sludge ta sali menos cu 5% mas seco y pues casi mes muha cu ora e compania ricibi esaki. Manteniendo e grado halto di bacteria cual ta sumamente anti higienico! Adicionalmente a constata cu e ‘producto’ muha aki ta wordo bruha cu tera na dump y despues ta benta esaki riba e sero. Tur esaki ta sosode den aire liber, cual ta sumamente malo pa medio ambiente y calidad di aire specialmente den e area.

Tur e informacion aki Minister Oduber a percura pa pone Parlamento na altura di dje. Mustrando na comunidad cu ta trahando den forma transparente y na bentaha di comunidad. Pa conclui ta importante pa ilustra cu locual cu Gobierno ta haciendo ta transformacion di e forma cu ta maneha desperdicio na Aruba haciendo uzo di tecnologia modern, teniendo na cuenta cu bienestar general di e ser humano y medio ambiente, awo y pa futuro.

Comments

comments