A duna ordo pa evacuacion total despues di erupcion di volcan Kilauea

HONOLULU, Hawaii- Autoridadnan di emergencia ta luchando contra di e fluhonan di lava y gas procedente di e erupcion di e volcan Kilauea na Hawaii. Dialuna nan a adverti e residentenan pa nan laga nan cas “di biaha” pa un apertura nobo y e destruccion di structuranan.

Kilauea a destrui 26 cas y a forsa e evacuacion di 1700 persona cu a drenta den erupcion diahuebs, tirando lava y gasnan toxico volcanico den un zona chikito di e Isla Grandi di Hawaii.

Otro buraco a habri diadomingo anochi den e zona di Leilani Estate, na 19 km di volcan, cual a desata un alerta a traves di telefonnan celular pa e residentenan bandona nan cas pa evita e dioxido di azufre, cu na nivelnan grandi por ta fatal.

Te na e momentonan aki no tin niun morto ni lesionnan grave pa e erupcion di e volcan, segun e Agencia di Defensa Civil di e condado Hawaii.

E evacuadonan di Leilani Estates diadomingo a ricibi autorisacion pa bolbe e hogarnan pa busca nan mascotanan, remedinan of pa check con nan ta den nan cas. Algun, incluyendo Jeremy Wilson, a haya nan hogarnan rondona di fisuranan profundo.

“Mi casa ta net mei mei”, Wilson, un trahado social di 36 aña cu a regresa su cas ora el a wak vapor tabata sali for di e buraconan di e cayanan.

Pa 1 or y 30, 161 persona ta alberga den dos centro di evacuacion di e isla, segun Defensa Civil.

Tabata spera cu erupcion di lava y gas, hunto cu e replicanan di e sismo di e magnitud 6.9 di diabierna, e mas grandi desde 1975, según e Observatorio Volcanico di Hawaii, cu a mustra 142 movimentonan telurico den e ultimo 24 horanan te cu 1 or y 45 di dialuna.

Fuente: https://www.infobae.com

