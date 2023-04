Diaranson 19 di April, riba invitacion di Presidente di e comision di Parlamento cu ta encarga cu Ciencia, Tecnologia y Innovacion, Prome Minister Evelyn Wever-Croes tawata presente pa duna informacion riba e vision di innovacion di Gobierno. Prome Minister a presenta hunto cu señora Indra Zandaam, Directora di Directie Voor Innovatie cu ta esun cu ta encarga cu e maneho di innovacion di Gobierno. Tambe señora Zandaam ta encarga cu e proyecto importante di e-Government y cu e cambionan cu mester bin den cuadro di e landspakketnan.

“E vision di innovacion di Gobierno ta pa soluciona problemanan cu innovacion. Na Aruba mester realisa cu no por soluciona mesun problemanan cu e mesun solucionnan pasobra asina nan lo no por wordo soluciona. Pa soluciona problemanan, mester bin cu solucionnan nobo, innovativo y diferente”, Prome Minister a remarca.

Innovacion no ta solamente digitalisacion of automatisacion. Innovacion ta cualkier otro manera cu por soluciona algo na un forma nobo. Esaki, Prome Minister a infatisa, ta importante pa Gobierno di Aruba. “Mi ta hopi contento di mira cu tur minister den tur ministerio tin hopi proyecto di innovacion. Cua tawata e intencion tambe na comienso di Gabinete Wever-Croes I ora cu a pone innovacion central den nos maneho y awor innovacion ta wordo carga door di tur minister.

Prome Minister a duna di conoce cu e reunion tawata hopi bon na unda cu hopi informacion a wordo comparti cu Parlamento entre otro cu Gobierno ta den contienda pa haya 13 miyon Euro di Hulanda pa e proyecto di e-Government. Dos aña pasa Gobierno a inscribi pa e proyecto aki y a haya aprobacion di e proyecto den prome instancia y a pasa pa e di dos fase cua tawata pa duna tur informacion y awo ta wardando si Aruba lo haya e fondo aki cual lo ser duna otro aña pa asina Gobierno ehecuta e proyecto di e-Government mas lihe.

“e-Government ta e proyecto pa digitalisa e procesonan di Gobierno pa asina e ciudadano no mester bay diferente caminda pa haya documentonan mas y lo facilita esaki via computer of na un bali so haya tur loke cu tin mester. Cu esaki, procesonan den gobierno lo bira mas eficiente y transparente pa duna miho servicio na nos comunidad. Nos ta aprecia cu Parlamento tin hopi interes den e topico aki. Nos a ricibi y contesta hopi pregunta di Parlamento y e siguiente biaha cu mi mester bin duna informacion na e commission aki, mi lo bin cu FUTURA pa splica tur e proyectonan di innovacion cu Gobierno ta ehecutando desde cu a drenta den gobierno na 2017”, Prome Minister a duna di conoce.