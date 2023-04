“Ta parce cu Ministerio Publico no kier perde cara, pero aki no ta trata di perde cara sino di ser husto”, asina Otmar Oduber ex-minister a duna di conoce e siman aki. Ta bai caba pa mas cu 3 aña cu un persecucion feroz a inicia contra mi persona culpando mi persona di 7 diferente cargo a base di redo y shisheria na polis. Y esaki a keda proba tambe na momento cu a laga tur e acusacionan aki cai paso simplemente e investigacion a mustra cu nada tawata berdad pero si a desgracia y malogra e bida di un persona cu a sirbi su Pais cu tur honor pa mas di 23 aña. Despues cu a investiga y a ripara cu no tin nada di berdad den e acusacionan inicial, awo Ministerio Publico a bai colga na un denuncia falso di Marisol Tromp. Un denuncia cu a drenta despues cu e investigacion di Flamingo a inicia y cu a worde haci pa Marisol despues cu a kita confianza den su persona na Juni 2020 y a cuminza e proceso di bahe como minister. Puro revancha y nada mas. Awe Ministerio Publico ta presta su mes pa worde uza pa politiek stinki di Marisol. Tristo pa un instituto cu supose di ta integro y respeta, ta presta su mes awe pa worde manipula politicamente pa un mente sushi manera esun di Marisol. Despues cu a entrega un denuncia contra Marisol pa e acusacionan falso aki, awo Ministerio Publico kier bai inventa algun caso pa hustifica nan fayo. “Danki Dios cu semper mi a hiba un maneho transparente y habri, y awe full mangement di DIP por testigua esaki tambe”, señor Oduber a finaliza bisando.