Un grupo di investigado di e Universidad di Binhamton (Merca) a identifica algun substancia potencialmente peligroso den ink pa tatoo cu no ta specifica riba e labelnan di boter, cu a comercialisa riba teritorio Mericano, loke por presenta un riesgo pa salud, e website The Conversation a informa diabierna ultimo.



E demanda di ink pa tatoo a aumenta considerablemente mientras cu esakinan ta gana popularidad entre e poblacion. Sinembargo e inknan disponibel riba mercado Mericano tabata poco regula pa autoridad di salud,

Di acuerdo cu e cientifico John Swierk, e pigmentnan cu actualmente ta uza pa realisa e tatoonan ta traha di molecula sintetico, loke ta permiti pa haya colo mas briyante. N’e mesun momento, el a detaya cu, en e ultimo aña, e inknan pa tatoo ta wordo elabora tanto p’e artistanan individual como p’e companianan grandi.

Un estudio nobo recientemente publica p’e revista Analytical Chemistry a analisa e inknan pa tatoo di fabricante Mericano nobo y a compara su contenido real cu esunnan cu ta indica riba e labelnan di e productonan aki. E cientificonan a descubri cu 45 di e 54 inknan analisa tabata contene aditivo of pigment no inclui riba e labelnan.

Expone posibel riesgo di substancia no specifica

E principal substancianan no indica den e contenido di e boternan di ink ta inclui politeilenglicol y propilenglicol, como tambe alcano superior. E autornan di e investigacion ta alerta cu e contaminantenan ta trece posibel riesgo alergico of di otro tipo p’e salud di hende.

Swierk ta splica cu polietilenglicol, un composicion uza den producto medico manera laxante, por causa reaccion alergico y, den e caso di tatoo, por provoca insuficiencia renal si e exposicion n’e producto ta ripiti. Di su banda, el a bisa cu den 15 ink a haya propilenglicol, un composicion cu, a pesar di no ta toxico, por ta altamente alergeno pa algun persona.

Un reaccion alergico na propilenglicol por causa erupcion n’e cuero, hincamento y blaar, e ientifico ta señala. Otro di e contaminantenan identifica ta un antibiotico comunmente uza pa trata infeccion di e urineblaas y 2-fenoxietanol, un composicion cu por ta peligroso pa salud di baby lactante.

Di su parti, e cientifico Kelli Moseman, ta señala cu lo efectua experimento pa analisa si ta existi pigment prohibi p’e Agencia Europeo di Producto Kimico den ink pa tatoo cu ta bende den e continente Europeo. “Nos ta purbando pa resalta cu ta existi algun deficiencia den e fabricacion y e labeling,” Swierk a conclui.