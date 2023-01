Diadomingo anochi entre 9’or pa 10’or radar a capta un contacto yegando Aruba for di zuid y ta miyanan pariba, di biaha a sigui esaki y notifica, tanto kustwacht unda a saca nan metalshark di biaha bay cabes pariba, algo di 5 pa 9 miya. E dash di Kustwacht a lanta vuelo for di Curacao informacionnan cu di biaha nos a ricibi cu Curacao di un operacion grandi cu a keda activa. Pasa di 10’or anochi a lanta e helicopter di polis tambe pa cuminsa cu e patruya rond y e dash di Kustwacht tabata rond di unda a haya e contacto.

A te hasta topa cu bultonan cu lo a benta den awa. Metalshark di kustwacht a yega na e boto den careda di 11’or anochi y a topa cu algun bulto den awa. Poco persona tabatin den e boto te hasta un mucha. E metalshark a confisca loke nan por a haya di bulto cu a keda benta den awa. A tow e boto aki pa kazerne. E dash di kustwacht a keda bula miyanan for di e contact wak si por topa cu cualkier movecion sospechoso y bulto, helicopter di polis tambe tabata den e area bulando.

A baha tur e personanan ilegal for di e boto y e lancha tambe a keda confisca. Recherchenan di departamento di narcotica di Polis tambe a presenta na kustwacht pa pone nan mes na altura di e bultonan haya.

Por tuma nota ultimo 1 luna aki botonan ta saliendo carga for di zuid direccion nos isla cu personanna cu kier drenta indocumenta y te hasta cu bultonan di droga, saliendo for di nan pais pa busca algo miho. E bon coordinacion entre Kustwacht di Curacao y Aruba y e Radar Kamer di Polis cu ta detectando e contactonan aki basta liher, y pone man riba nan. No ta tur dia tin suerte pero e trabou ta bayendo den bon direccion.

Pabien di Kustwacht, Polis cu e tremendo trabou haci.