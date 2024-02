Diadomingo marduga tabatin un hyhundai getz staciona pazuid di e crusada di ex house of cheng, un pareha den un toyota vitz biniendo fo’i nort direccion zuid no a paga tino na trafico y a dal basta duro tras di e getz.

Ambos auto a keda basta kibra no tabatin ningun hende herida. Polis tabata presente pa tuma dato y a combersa cu ambos chauffeur y a atende cu e chauffeur di e getz cu lo ta e causante.