Den e cuadro di Meta # 3 di Sustainable Development Goals (SDGs) Contraloria General di Aruba, (Algemene Rekenkamer Aruba), ARA, ta haciendo un investigacion pa mira con Aruba a atende cu e crisis di pandemia, con fuerte nos sistema di salud ta y con resiliente nos tabata cu nos por a atende cu ne. Meta #3 tin di haber cu salubridad y bienestar di un pueblo y un investigacion asina semper ta bon pa wordo documenta y tambe pa ‘showcase’ Aruba como un pais ehemplar pa otro paisnan similar paden y pafo di nos region.

Den un reunion via zoom cu ARA y departamentonan envolvi den e investigacion aki, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa: “Mi ta kere cu Aruba a haci un papel importante durante di Covid. Aruba tabata ehempel y inspiracion pa otro pais den nos region y pafo di nos region, paisnan similar cu Aruba y esey tabata danki na accionnan rapido y determina cu nos a tuma na principio di e crisis caba.

Premier Wever-Croes a remarca cu esaki no tabata posibel si no ta pa e departamentonan entre otro Rampenbestrijding y DVG. “Mi ta kere cu esaki ta un bon oportunidad no solamente pa nos para keto y evalua y mira si nos por a haci cosnan miho, pero pa siña di dje pa un otro biaha. Tambe ta un bon oportunidad pa ‘showcase’ Aruba y eynan mi ta kere cu semper nos mester duna di nos parti. Aruba ta depende di turismo y di hendenan cu tin confiansa den e sistema di Salubridad Publico. Dus ki oportunidad cu nos haya pa showcase e forsa y resiliencia di Aruba, nos tin cu probeche”.

E investigacion aki ta den cuadro di SDG, e metanan global pa 2030 pa yega na un miho mundo. Den e caso aki, e meta #3 di SDG cu tin di haber cu salud y bienestar na prome luga. “Esaki ta metanan cu Aruba tambe a compromete su mes cu ne. Nos tin 8 aña y un luna y algun dia so mas pa logra e metanan aki. Den cuadro di esaki mi ta kere cu e investigacion aki ta hopi na su tempo”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a gradici ARA pa tuma e iniciativa y responsailidad di e investigacion aki. Tambe Prome Minister a duna danki na Bureau Rampenbestrijding, DVG y tambe instancianan manera AZV, Bureau di Minister di Salud Publico, Directie Financien cu tambe ta hunga un rol importante.

“Mi kier gradici y felicita boso y desea boso hopi exito y pidi e departamentonan cooperacion pa Algemene Rekenkamer pa cu e investigacion aki. Mi ta ansioso pa mira e rapport di e investigacionnan aki pronto. Danki na tur esnan cu a coopera cu esaki”, Prome Minister a accentua.

