A cuminsa cu proyecto piloto di ‘Fietsonderwijs’ na dos scol

Den un cooperacion internacional, a cuminsa cu e proyecto di Fietsonderwijs. Minister di Educacion, drs. Rudy Lampe ta amplia.

A tuma luga na IPA, un workshop di e proyecto aki, pa maestronan pa nan por bira e educadornan di bicicleta, denter di nos sistema di enseñansa y hasta den nos curiculo. Ta bay tin dos proyecto piloto, uno na Pius X na Dakota y otro na Filomena School na San Nicolas. Aki lo cuminsa introduci amor pa bicicleta dentro di nos sistema di enseñansa.

Tur esaki ta danki na un acuerdo di cooperacion cu Gemeente Den Haag. Hulanda ta un exporta tambe conocemento di bicicleta, nan tin un cultura di bicicleta asina desaroya cu Aruba por siña di nan. Nos ta den un Reino Hulandes y nos mester siña di otro e partinan positivo cu nos tin. Y den e cuadro ey, difernete ambtenaar di gemeente den Haag ta na Aruba, ap duna workshop aki.

Por mira e muchanan sumamente contento, ya cu tabata tin un try out cu e muchanan na scol, e maestronan di movecion y salud. E parti aki di ‘fietseducatie’, no solamente tin un balor adicional pa loke ta conoce reglnanan di trafico, siguridad den trafico, pero tambe den nivel di movecion y salud. E dos cosnan aki no por separa di otro. Nos sistema di Salubridad Publico ta curativo, pa cual e ta hopi costoso.

Pero mester stimula e muchanan pa core bon bais, y e amor pa bais por yuda nan pa move mas y asina evita malesanan cronico. Esaki lo baha gasto di AZV y p’esey e parti aki di ciclismo, movecion y salud ta asina importante.

