Riba 23 di sèptèmber 2025, wes a dikta sentensia den e kaso penal kontra U.L.W. i a konden’é na kastigu di bida largu. Durante 6 dia di oudiensia den e lunanan di yüni i yüli di 2025 a trata e kaso den kazèrne Suffisant bou di medidanan di seguridat pisá. Durante e oudiensia, Ministerio Públiko a demandá un kastigu di bida largu, i defensa a argumentá ku mester apsolvé W. di tur e echonan di kua ta sospech’é. Wes
a apsolvé W. di involukrashon komo instigadó den e tiramentu na Hato dia 15 di yüli 2014. Sí ta kondená W. pa instigashon di e asina yamá asesinatonan di vengansa ku a ser kometé despues di e asesinato di Latoya Flanders, ku e tempunan ei tabata pareha di W. Esaki ku eksepshon di e instigashon di e asesinato di Omar Jones, di kua ta apsolvé W.
Dos persona efektivamente a fayesé a kousa di e asesinatonan instigá pa W., miéntras kuater persona a sobrebibí e intentonan di asesinato instigá. Banda di e delitonan aki, W. tambe a ser kondená pa liderá e organisashon kriminal NLS. E organisashon aki tabata embolbí den asesinatonan i trafikashon di droga riba gran eskala. Finalmente, tambe a kondená W. pa tres transporte di droga di un total
di mas ku 340 kilo di kokaina, i pa aktonan preparativo di mas transporte di droga. Tantu W. komo Ministerio Públiko tin e opshon di apelá e sentensia denter di dos siman despues di e veredikto. Por konsultá e teksto integral di e sentensia pseudonimisá riba www.rechtspraak.nl ,
ECLI: ECLI:NL:OGEAC:2025:198.