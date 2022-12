Luna di hende muhe empresario y hende muhe den comercio, a keda bon celebra dia 26 ultimo pa medio di e U-Spark Women Entrepreneurs Masterclass. Tres profesional femenino di caliber a bini hunto pa ofrece na otro hende muhe e oportunidad di avansa den nan conocemento di maneho di personal, financiero y di mercado cu e obhetivo di empodera y sostene otronan pa, hunto, alcansa exito.

E meta di U-SparkPeople ta pa yuda compania y individuo den nan crecemento y desaroyo. Semper ta buscando manera di sostene otro y comparti nan conocemento y experencia. Asina a bin cu e idea di organisa e U-Spark Women Entrepreneurs Masterclass y acerca otro organisacion lidera pa hende muhe cu tambe tin hopi conocemento pa comparti.

Charlène Nectar, propietario y managing director di U-SparkPeople Management & Development Consultancy, tabatin e placer di presenta e U-Spark Women Entrepreneurs Masterclass den colaboracion cu Sandra Boekhoudt di Wealthy Wise Women y Mary-Ann Falconi-Rasmijn di Impact Hub Aruba den un encuentro cu varios persona a sa di probecha. Tabata un mainta sumamente interesante y interactivo, di cual e participante a sali; no solamente cu un certificado den man, pero un mente yen di conocemento nobo y un spirito motiva pa yega leu.

“Como empresarionan local y femenino, nos kier empodera y sostene nos rumannan den comercio y encurasha nan riba e caminda pa exito y independencia financiero,” asina Nectar a duna di conoce. “Ta extremadamente importante pa comparti nos conocemento, experencia, exito y fayonan, pero specialmente e lesnan cu a siña na caminda.”

Charlène Nectar, propietario y managing director di U-SparkPeople a enfoca riba e importancia inverti den bo mes, den bo ekipo y lidernan. A papia di areanan clave manera productividad di personal, entusiasmo, cultura di e compania y employer branding. “I have a passion for supporting others in achieving the level of success that they desire. And organizing this MasterClass was a great way to do so”.

Sandra Boekhoudt, fundador di Wealthy Wise Women, a trata e aspecto di maneho financiero, con pa laga bo negoshi traha pa bo y crea un libertad financiero. Como un experto financiero y consehero di ganashi, el a yuda hopi empresa y compania grandi riba e caminda pa alcansa mayor ganashi y miho maneho financiero.“Independencia financiero y finalmente libertad financiero ta hopi mas cu djis tin placa; e ta libertad di ta ken bo ta y liber pa haci loke bo kier den bida.”

Mary-Ann Falconi-Rasmijn, como co-fundado y General Manager di Impact Hub Aruba, a papia di e importancia di un brinda un bon servicio na cliente, tin un bon strategia di branding y comunicacion. Mary-Ann ta un experto den e area di Strategic Branding y Communication. “Nos kier conoce otro, traha riba un network den cual por keda interactua y sostene otro,” asina Mary-Ann a expresa.

Charlène Nectar kier yama danki na tur participante pa nan tempo y confiansa, Sandra Boekhoudt y Mary-Ann Falconi pa nan colaboracion, dedicacion y pa ta asina extraordinario. Tambe ta gradici un persona cu a traha hopi duro tra’i cortina, esta Brigitte Hosé, kende tambe ta un empresario femenino local, co-propietario di 2Hands20Fingers y un productor cinematografico nomina pa Emmy. Finalmente, U-SparkPeople Management & Development Consultancy a anuncia durante e Masterclass cu esey no lo ta e ultimo y ta ansioso pa presenta diferente topico den transcurso di 2023.

TOCANTE U SPARK PEOPLE MANAGEMENT & DEVELOPMENT CONSULTANCY

Ta brinda servicio den Strategic Human Resources, Organizational, People & Career Consulting & Solutions cu ta inclui Executive Search & Recruitment. Nan meta ta pa yuda compania y individual alcansa nan proposito y meta comercial y profesional. Nan experto tin mas di 20 aña di educacion y experencia den Recurso Humano, Reclutacion Ehecutivo, Desaroyo di Organisacion y Hende. U-SparkPeople tin experencia trahando cu compania local y internacional den diferente industria, incluyendo organisacion no-lucrativo.

TOCANTE WEALTHY WISE WOMEN

Ora bo ta consciente di con placa ta traha y bo ta combina esey cu e strategianan adecua, bo por avansa mas lihe den bo caminda pa independencia financiero. Wealthy Wise Women ta traha pa brinda bo e herment y capacidadnan concreto cu bo mester pa alcansa bo meta. Disfruta di e beneficionan di independencia financiero ta djis un cuestion di aumenta bo conocemento y determina unda bo ta aworaki y unda bo kier yega.

TOCANTE IMPACT HUB

Impact Hub Aruba ta un incubator y coworking space, funda na juni 2022 cu e proposito pa acelera crecemento di compania chikito door di brinda conocemento y guia na su miembro. Como organisacion Impact Hub Aruba ta desaroya programa educativo como tambe colabora cu proyecto cu ta beneficia desaroyo economico, di comunidad y di hende.