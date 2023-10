Ministerio Publico ta activamente bezig cu cobramento di debe di boet desde prome di juni 2023. Esaki den cooperacion cu Cuerpo Especial di Aruba (CEA) y Polis di Airport. Den e tercer cuartal di 2023 (juli te september) a cobra casi 1.500.000 Florin na transaccionnan y boetnan, tanto na balie di Ministerio Publico como na Airport. Desde prome di juni 2023, tabatin ademas un total di 13 persona cu no tabata por of no tabata kier a paga e boet cu Huez a impone riba nan. Cada un di nan a wordo hiba prison pa nan sinta e dianan di detencion cu Huez a mara nan nan boet.

Ministerio Publico ta bolbe haci un yamada na personanan cu tin debe di boet pa paga. No laga cos yega asina leu cu CEA ta bay busca bo persona na cas of cu bo ta wordo para na Airport. Si bo persona wordo para na Airport, bo ta core riesgo riba tardanzanan of hasta di perde bo avion. Paga bo boetnan por favor.

Bo por paga online via cuenta bancario 4000905 di ArubaBank bao mencion di e parketnummer. Bo persona por swipe tambe na balie di Ministerio Publico despues di a haci un afspraak via website www.omaruba.com