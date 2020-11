A cera practica ilegal di dentista/ortodontista y dentista no autorisa a keda deteni 

Riba diabierna 6 di november 2020, Inspeccion di Salud Aruba (IVA) a haci un bishita di inspeccion na un practica ilegal di dentista/ortodontista, a base di un notificacion cu IVA a ricibi.

Durante e bishita di inspeccion na e practica, a constata cu ta trata di un persona di cual IVA a yega di cera su practica caba na comienso di 2019. Esaki pa motibo cu e no tabata tin e autorisacion rekeri pa haci tratamento pa cuido oral na Aruba manera, entre otro, e Ley di Calidad di Cuido ta prescribi.

E la wordo informa na 2019 ki estudio e por haci y ki stapnan pa cana pa por traha legal como dentista/ortodontista na Aruba. Pero, el a bolbe cuminsa traha despues di e advertencia y orden di IVA pa no haci esaki tanten cu e no ta autorisa.

Durante e bishita di inspeccion na e practica, a confisca tur material manera remedi, imprenta dental y otro instrumentonan dental. Practicanan ilegal ta forma un peliger grandi pa salubridad publico na Aruba pa motibo cu e competencia di e dunadonan di cuido cu ta traha den e practicanan aki no por wordo evalua door di IVA.

IVA ta evalua aspectonan di calidad y siguridad di cuido, manera entre otro higiena, siguridad di medicamento, registracion di pashent den file y kehonan ricibi. Na practicanan ilegal, bon calidad di cuido cu ta sigur pa e pashent no ta garantisa.

Pues, pa motibo cu e persona aki no tin su decreto ministerial of un landsbesluit pa por traha na Aruba, IVA a dicidi di confisca e materialnan den su practica pa investigacion riguroso. Ademas, e persona a wordo deteni door di polis.

Cu e bishita di inspeccion aki, IVA kier a informa tur dunado di cuido cu no lo tolera practicanan ilegal y cu lo tuma medidanan serio ora ta trata violacion di ley. Alabes, IVA kier a recorda comunidad cu tin riesgonan grandi envolvi ora di ricibi tratamento medico for di personanan cu no tin e autorisacion y/of e competencia y educacion rekeri.

Esaki ta pa motibo cu nan no por garantisa cuido di bon calidad cu ta sigur. Por ehempel, si materialnan no ta sterilisa adecuadamente, pashentnan ta core e riesgo pa wordo contagia cu malesanan manera Hepatitis B y AIDS/SIDA. Tambe, por tin consecuencianan serio pa e salud si pashentnan ricibi medicamento cu no a wordo evalua, cu a caduca y/of cu no a wordo warda segun standard profesional.

Pa ley, tur dunado di cuido tin e responsabilidad pa garantisa cuido di bon calidad. Pues, ta hopi importante pa informa bon prome cu dicidi di ricibi cualkier tratamento medico. Pa siguridad di tur pashent, ta sumamente importante pa e dunado di cuido tin e autorisacion rekeri y ta registra na DVG.

Si tin cualkier persona cu lo por ta na altura di tipo di casonan similar, por tuma contacto cu IVA telefonicamente: 526 2160, via whatsapp: 593 6373, via Facebook of via email na [email protected]

Comments

comments