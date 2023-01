Doñonan di kiosko situa na Carnival Village a yega diabierna mainta haya cu pa yega nan negoshi ta birando un impossibel debi cu e promotornan di Caiso & Soca a cera e area manera un prizon. A cera full e parkeerplaats cu containernan, unda doñonan di kiosko no por ni yega na nan negoshi y nan no por ni habri pa asina bende y gana nan pan di dia pa cubri nan gasto.

Segun informacion cu nos a ricibi cu nan no por ni habri pa bende debi cu nan mester paga Stichting Musica 450 florin, sino nan no por bende, di cual e kioskonan ta haya cu esaki ta un boycot. Nan ta lamenta cu director di DIP ta perdi SPOORLOOS incomunicabel, debi cu ora tin un actividad riba Carnival Village DIP ta manda un carta 30 dia prome pa tur doño di kiosko pero e biaha aki Croes no a haci nada.

Ta yamando e y a core sconde pa no atende cu celular pa informa debidamente manera un director na e personalnan di kioskonan riba Carnival Village, nan ta sintinan perhudica, pasobra ningun persona por pasa paden cu nan auto y nan no por ni habri pa bende y gana nan placa pero si fin di luna DIP kier nan placa.