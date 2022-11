Riba 9 di november 2022 e Controleteam Multidisciplinario (controladornan di Departamento di Asuntonan Economico y Departamento di Salud publico, acompaña pa agentenan policial di KPA) a eherce un control riba supermercadonan den area di Oranjestad. A controla supermercadonan riba cumplimento cu e prijsnan maximo stipula pa gobierno riba productonan di canasta basico, indicacion di prijs, permiso di negoshi, higiena, fecha di vencemento di productonan y carchi di salud. Durante control a atende supermercadonan riba incumplimento di productonan cual fecha a vence. Tambe a sera dos supermercado pa incumplimento cu reglanan di higiena y carchi di salud.

E lista completo di productonan di canasta basico cu nan prijs maximo vigente ta disponibel riba e website www.deaci.aw, y tambe riba e APP ‘Control di Prijs’. Pa mas informacion por bishita e website menciona pa keda informa di tur e publicacionnan di Departamento di Asuntonan Economico. Cualkier keho of irregularidad por contact Departamento di Asuntonan Economico na 5212400 of via email: [email protected]

Pa cualkier keho riba tereno di salubridad por contact Departamento di Salud Publico na 5224271 of via facebook page.