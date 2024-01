E vuelo di 10’or di mainta, cu number Ajr 0522 di Jet Air no a sali ayera pa Sint Maarten. Motibo: un of mas tripulante tabatin griep. Despues di check-in, a bisa e biaheronan inicialmente cu lo tabatin un retraso di un ora, pero pronto a keda cla cu e vuelo ya no lo a sali.

Un anuncio di parti di e personal di parti di Swissport tabata cu e piloto tabatin griep, pero Jet Air a informa mas despues cu tabata trata di carga di mas.

E pasaheronan mester a warda algun ora prome cu nan a haya na maleta bek y nan tabata rabia debi n’e falta di comunicacion di Jet Air. A bisa un di e pasaheronan na final di e atardi cu e vuelo no lo por a opera.



Debi cu e compania tin un schedule di vuelo preta cu un solo avion, cu ta sirbi tanto Sint Maarten, Boneiro y Aruba, no ta cla si lo opera un vuelo adicional of si e pasaheronan di e vuelonan existente lo mester ubica cu sienta bashi.

Anochi, algun di e pasaheronan no a haya ningun informacion di Jet Air. E compania a dicidi paga nan telefon despues di 5’or di atardi y for di eynan no por a haya ningun informacion actualisa riba e website di Jet Air; e estado di vuelo cancela ainda tabata mustra riba e borchi na aeropuerto como “on time.”