A cambia statuutnan di Parke Nacional Arikok sin permiso di gobierno

Diahuebs mainta Sr. Rene Bernabela, lider di sindicato TOPA, tabata tin un reunion cu minsiter Otmar Oduber, relaciona cu e problema di cambio di statuut di Parke Nacional Arikok, cual no a cay den bon tera cerca e trahadonan.

E reunion aki tabata pa e mandatario duna un clarificacion, door di un protesta na pia di trabao di parti di e trahadonan di Parke Nacional Arikok. Segun Sr. Bernabela, minister Oduber a bisa cu e Parke a wordo funda y incorpora, pa bin cu’n directiva pa Parke Arikok ta pa maneha e parke aki, exclusivamente. Ningun otro metodo no a wordo lanta pa maneha Parke Arikok, sino solamente cu e meta di maneha e parke.

Sr. Oduber a duna di conoce cu pa su sopresa desagradabel, na januari el a haya su mes confronta cu’n notificacion, cu na december e directiva di parke arikok a cambia e statuut di parke arikok y nan a cambi’e di tal forma cu e no ta carga e aprobacion di e gobierno actual. Minister Otmar Oduber a sinta cu e directiva di Parke Arikok, relaciona cu e cambionan di statuut sin consulta cu esunnan responsabel. Directiva di Parke Arikok tabata tin comprension pa cu esaki, cu a hiba e discusion cu minister. Pero gobierno di su banda a mustra cu cierto cambionan cu a tuma luga, na nan concepto no ta yuda e implementacion di e maneho den Parke Arikok, cu mester wordo hiba den Parke Arikok, pa motibo cu e apunta como beheerder di e terenonan aki.

TOPA a puntra e minister a puntra e minister ariba e circulario cu a keda publica na pia di trabao ayera, caminda e directiva di Parke Arikok a duna como prome indicacion, despues cu e statuut a wordo cambia na december 2017, cu e intencion di e statuut ta pa e directiva di Parke Nacional Arikok cumpra entre otro terenonan. Ta papia aki for di circulario aki, ta trata di 14 tereno eigendom cu kier wordo cumpra door di e directiva di Parke Nacional Arikok. Ariba esaki minsiter Otmar Oduber a rechasa e ponencia aki absolutamente y a bolbe bisa cu esaki no ta carga aprobacion ni di su persona tampoco di gobierno, unda cu directiva di Parke Nacional Arikok a bay asina leu di cambia e statuutnan di Parke sin consulta cu gobierno, te pa nan yega asina leu di publica cu nan ta bay over awo, mirando cu ta papia di un suma cu nan ta haya como subsidio di gobierno, pa ariba nan mes, den un forma structura, nan cuminsa cumpra terenonan eigendom y nan bira doño di esakinan, sin cu nan a consulta cu gobierno.

Minister, na nomber di gobierno a rechasa esaki energicamente, unda cu e la manda un carta por escrito, unda cu el a cuminsa pidi cuenta na e directiva di Parke Arikok. Uno, ta e organigram pa locual ta e structura di e maneho di e parke y e maneho cu ta wordo hiba, operacionalmente di e parke. Tambe a puntra con por ta posibel cu Parke Nacional Arikok tin 7 manager, pa 54 trahado di Parke Nacional Arikok.

Por a compronde, segun Sr. Bernabela, tin conflicto di interes, esunnan cu ta forma parti di e directiva di Parke Arikok, ta famia di otro. Minister Otmar Oduber a rechasa esaki y a bisa cu esai no por. Esaki nan ta cosnan cu minister a bin tuma nota, despues cu TOPA a informa e mandatario ariba tur locual ta tumando luga, unda cu e minister a duna di conoce cu e no ta na altura di cu tin un persona Hulandes Europeo, cu cada dos luna ta biaha bay Hulanda, bin bek pa algun luna, cu ta formando parti tambe di e shete managernan cu ta trahando na e Parke Arikok.

TOPA a puntra minister Sr. Otmar Oduber y minister mr. Andin Bikker, con por ta posibel cu’n persona Hulandes Europeo cu no ta registra na Aruba, con e por ta posibel cu e ta manager na Parke Nacional Arikok na Aruba, na unda e ta cobrando su salario, si ta na Hulanda of na Aruba. Si e persona aki ta inscribi na Censo na Hulanda e ta cobrando aki na Aruba.

E minister a keda di pone tur e exigencianan aki ariba papel, pa cuminsa exigi di parti di e directiva di Parke Arikok, un que otro informacion pa nan atende cu e minister ariba esaki. E mandatario, segun Sr. Bernabela, ta sumamente disgusta y e ta haya cu e manera cu e directiva di Parke Arikok tabata deseo ni di parti di su persona y tampoco di gobierno.

Comments

comments