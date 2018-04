A cambia fecha pa cuminsa trata presupuesto 2018 den Parlamento

Hopi pregunta a wordo haci riba e begroting di aña 2018 y pa e motibo aki e fecha pa cuminsa traha riba dje a wordo cambia. Ta spera cu por duna tur e contestanan riba e topico pa cuminsa riba e fecha nobo cu a wordo buta pa diahuebs 19 di april. Presidente di Staten, mr. Ady Thijsen ta amplia.

Unabes cu keda cla cu e preguntanan, e ora lo cuminsa diahuebs cu dos of tres Minister y asina diabierna, dialuna anto diamars lo spera keda cla cu esaki. Motibo ta cu, a base di e procedura cu tin, e presupuesto lo mester wordo aproba den parlamento prome cu dia 26 di april.

Den Parlamento di Aruba tur hende ta trahando hopi duro, door cu e parlamentarionan a bin cu asina hopi pregunta, cual gobierno no tabata spera cu esaki lo tabata e caso. Pero nan ta bay tur loke ta posibel y cu ta hopi esencial pa e desaroyo di pais Aruba.

Esaki ta e di prome begroting di gabinete Wever – Croes y tambe esun pasa den un parlamento di coalicion. Esaki lo ta bay ta hopi diferente cu e añanan anterior. Den esaki lo purba pa ora di tratamento, pa e debate tambe bay, na un hopi bon nivel, un nivel hopi halto y cu argumento. Presidente di Parlamento lo keda asumi su rol di trabou. E l a sigui bisa cu e lo actua manera cu e mester actua, den competencia di su cargo cu ta exigi pa pone ordo.

Parlamento mester demostra na pueblo cu ta posibel traha hunto y yega na un acuerdo cu otro den un bon manera y cu por garantisa e bienestar y confianza na e pueblo.

Tin topiconan riba esaki cu mester tene un bon maneho, e duracion di e sesion y tambe e maneho di e publico, anto riba esaki mr Tihjsen a señala cu e sesion ta bay dura te maximo 6 or di atardi pa no haya hende cansa of frustra di e proceso aki. Tocante e publico en general, sea di cua partido of color politico mester bin cu maneho di e sentimento y e mocionnan unda mester ta flexibel riba esaki, ya cu no ta trata di pelea di gai, y ta bay tin un debati si pero den un forma civilisa y semper concentra den e miho manera pa Aruba.

Finalmente Presidente di Parlamento, mr. Ady Thijsen ta pidi pa mantene un bon ambiente den e debate y no bin cu mala palabra ni insulto of menasa, anto no bay wordo tuma na malo tampoco pero cu si tin mester di tuma algun accion ma mantene e ordo den e instancianan den Parlamento e ta haci’e como autoridad encarga cu esaki.

