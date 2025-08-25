Dialuna marduga autoridad a keda informa cu na altura di la granja den Windstraat tin un hende muhe benta abou cu no ta reacciona, di biaha a despacha Polis pe sitio. Na yegada di patruya a topa cu un hende muhe tabata e conocido Lady cu un dia prome caba ambulance y polis a atende cune banda di ex bon bini bazaar.
Paramedico ne sitio a purba na lanta Lady pero nada. Polisnan a duna man na paramedico carga Lady pone riba cama y a bay hospital pa atencion medico. Despues di rato ora a caba cu Lady na hospital e tabata poco fastioso cu e personalnan.