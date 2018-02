A bira tempo pa accion

Stichting Fundacion Conserva Area Cristal tin como meta: proteha naturalesa y e area natural rond di Sero Cristal (Area Cristal) cu ainda ta wordo menasa na un manera agresivo door di e actividadnan di companianan cu no ta den posesion di e permisonan necesario pa opera.

Den e di dos parti di December 2017 dos compania a pidi nan hindervergunning pa nan actividadnan na Budui, ariba cual a manda mas cu 300 carta di protesta na Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tanto door di e habitantenan, e directiva di e fundacion y un gran cantidad di habitante di Aruba cu ta apoya e meta di e fundacion.

E fundacion a ricibi copia di entrega, pero te ainda no a haya niun reaccion ni di Directie ni tampoco di e ministernan concerni.

E minister responsabel lo mester tuma un decision den e termino legal di un luna.

Entre tanto, e compania di mineria, cu ta activo na Sero Plat/Babijn/Jaburibari a haci peticion pa un hindervergunning. No pa sigui cu e cobamento, pero pa fabricacion di beton y asfalt. Un aviso cu e anuncio a sali den Diario di dia 1 Februari 2018.

Un biaha mas, bisiñanan, e fundacion y tur su simpatisantenan lo tene un accion pa asina protesta, ariba termino corto, contra di binimento di mas actividad cu ta inaceptabel den e area di naturalesa aki y di cual e consecuencianan por wordo mira tur rond di e area. Ya caba tin molester di trabaonan tumando luga tanto banda di Marawiel, como na Babijn y Jaburibari. Salud y trankilidad ta wordo perturba y casnan cu ta cerca di e mina lo perde nan balor cu’n bisiña asina ey!

Biento ta supla di pariba, cual ta trece hopi stof y otro gasnan toxico y tameb huma di e central di asfalt na e.o. dos otro bario di FCCA na Jaburibari, e cas di hende grandi di Stichting Thuiszorg y ParkeCurason y tur otro casnan particular traha ariab tereno erfpacht.

E suela y e awa di suela lo wordo contamina door di e uza y e kimamento di petroleo y kimiconan y tur esaki den un area natural. E rooi lo hiba un parti di e kimiconan aki for di Sero Cristal pa Budui y Wariruri, cu tur su consecuencia pa e sistema ecologico.

Ta bisto cu e mineria na Babijn ya caba ta cobando pafo di su percela eigendom y por lo tanto ya no tin niun tipo di respet mas pa ley. Pa e simpel hecho cu e tereno eigendom ta wordo daña caba, DIP mester actua, pero nada ta wordo haci. Cada siman cu pasa e daño ta bira mas grandi. Despues di e ultimo comunicado di prensa na November 2017, Minister Otmar Oduber a pone varios departamento haci investigacion y bin cu solucion, pero nada di esey ta riparabel. Tur e companianan aki, despues di e vakantie di Pasco, a sigui traha como si nada, sin e permisonan necesario.

Fundacion Conserva Area Cristal no por acepta esaki sin mas y ta spera cu tur e bezwaarnan entrega dentro di e termin legal, teniendo nan cuenta cu e opinion publico di Minister Otmar Oduber cu ROP por wordo manteni como LEY.

Si acaso e departamentonan concerni no tene e controlnan adecuado den e Area Cristal den 14 dia, y no tene nan mes na e leynan existente, FundacionConserva Area Cristal un biaha mas lo evalua di hiba gobierno di Aruba dilanti mesa berde pa motibo di posibel conducta ilicita pa cu e habitantenan di e zona.

Comments

comments