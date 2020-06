A bin cu cambio na Parke Arikok y bishitantenan local a subi dia pa dia

Sr Carl Quant representante di Parke Nacional Arikok Aruba den un entrevista tamba a comenta cu e Covid a afecta compania, hende y organisacionnan cu ta opera diariamente y teniendo na cuenta di siguridad di cliente y empleadonan. Pa Nos di Parke Arikok desde 1 di Juni a habri porta bek pa nos bishitantenan y a crea e posibilidad di tin un dialogo cu nos empleadonan pa cu nan seguridad tambe y asina siguiente e rekesitonan di DVG y e HH CODE di ATA pa tin esaki na ordo pa ora yama nos bishitantenan afo bon bini. Pa loke ta nos centro di bishitante berdad tin un renobacion andando pafo di cual por haci cu entrada ta wordo adapta na dadomento un rato pero tin cu percura pa anuncia esaki y tin sticker poni y e parti di plastic dilanti como proteccion di e empleadonan.

Nos bishitantenan local a aumenta y hopi hende ta cana y fin di siman tras di lomba a ricibi bastante bishitante y nos ta pidi cooperacion pa tur bishitante manten e na e reglanan y pa bo tin e tarifa di conversacion valido cu ta un dag pas di 5 florin pa adulto y muchanan bou di 17 aña ta gratis. Mas ta ripara e interes di e jaarpas cu ta 28 florin y 2 florin di costo di administracion y cual 30 florin bo tin aceso pa full un aña y bo ta haya e carnet directamente for di e team di sales, y bo ta demostra na e ranger of e boot pa bo drenta cu bo vehiculo y asina bo ta cumpli cu e leynan. Si drenta cu vehiculo di motor corda riba e 20 KM pa ora pasobra por haya nos faunanan cu ta crusa caminda unda ta activo parti mainta o atardi. Ta pidi tur hende pa no saca nada for di parke unda tur aspecto di naturalesa tin nan funcion.

