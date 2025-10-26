Siman atras SKOA a celebra e siman di educacion unda a haci varios actividad y otro cosnan pa e docentenan escolar, a combersa cu directora di SKOA sra Anuesca Baly, a toca e tema di muchanan special den klas.

Sra Baly a informa manera tur hende sa cu minister a acorda pa baha e cantidad di alumno den un klas na 24 studiante y mester tene na cuenta cu muchanan cu autismo y tin diferente, y muchanan asina no ta tur por ta den un scol regular y tin mucha cu ta autista pero por ta den scol regular y nan por tin assistent cu nan y den nos caso tin nos muchanan cu limitacion di bista y muchanan den rol stoel y ta keda acepta den nos scolnan y nos ta trata muchanan cu inclusividad tambe.

Nos no ta nenga un mucha asina, un mucha den situacion mas severo hopi biaha nan ta wordo getest door di MBC y nan tin cu bay na otro tipo di enseñansa cu ta mas adecua pa nan pasobra nos ta boga si semper pa e mucha ta na un scol cu e ta adecua p’e, e mucha su prioridad ta pa siña den un ambiente cu ta adecua pe, y ora un mucha asina keda di test e ora cu tur esnan envolvi lo papia cu mayor y guianan pe scol cu ta fit e mucha.