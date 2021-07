A anuncia nomber di Parlamentarionan nobo

Awe den oranan di atardi, despues di un sesion di Conseho Electoral cu a tuma luga den oranan di mainta, a ratifica nomber di esnan cu lo bira miembro di e Parlamento nobo.

Den e documento cu ta compaña e articulo aki, por lesa nomber di e 21 personanan kendenan lo wordo huramenta otro siman, dia 7 di juli.

Den esai ta inclui nomber Benny Sevinger, candidato no. 29 riba lista di AVP, kende a saca su mes cu voto preferencial. A consecuenci di esaki, Robert Candelaria, kende tin mas voto cu candidato no. 5 Rycond Santos do Nascimento a keda for di Parlamento.

Candidato cu hopi aña den Parlamento, manera Marlon Sneek, tambe a kea for di Parlamento.

No ta conoci cu si lo tin cambio den esnan di AVP cu ta poni pa bira Parlamentario, debi na e situacion ariba describi.

