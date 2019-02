A aloca fondonan pa compra di material pa actividad na FMAA

Minister Dangui Oduber a reuni cu trahadonan di FMA, hunto cu nan sindicato SEPPA, representa pa Sr. Edmundo Marlin y Sra. Magaly BRito.

Den e reunion e trahadonan a bay den bon ambiente, unda cu e trahadonan a expresa nan preocupacion, a expresa nan frustracion tambe. Pa 8 aña tabata tin un gobierno di AVP cu no tabata tin atencion pa e maneho di FMAA. A haci varios nombracion politico di hendenan cu no ta presenta na trabao. E trahadonan menciona nomber di por lo menos 7 persona, cu tabata coordinador di ex minister Arthur Dowers, cu no ta presenta na FMAA. Tin un director tambe cu a wordo nombra politicamente cu nunca ta presenta na Centro Colorado.

E edificio ta den hopi mal estado, no tin material pa haci actividad cu e personanan cu ta hayando tratamento den e centro. Gobierno a pone fondonan disponibel pa compra di material pa haci diferente actividad na centro y tambe, pa prome biaha den 9 aña, a pone fondonan disponibel y a percura pa tin 200 mil florin disponibel pa tur e empleadonan aki por sigui un curso pa nan upgrade nan mes.

Manera ta conoci, e tratamento cu ta wordo duna na adictonan awe, ta diferente cu e tratamento cu ta wordo duna 20 aña pasa. P’esey ta importante pa inverti den e recurso humano, inverti pa nan bay curso pa upgrade nan mes tocante tratamento di adictonan. Esaki a wordo informa na e trahadonan tambe.

Tambe a discuti e situacion actual di e edificio cu ta den hopi mal estado, cu a wordo afgekeurd. Y dor di negligencia di gobierno anterior, ta dificil pa soluciona full e lista di problema cu e gobiern actual a hereda. Nan a hereda un situacion di crisis. Un situacion hopi lamentabel, hopi negligente, cu nan lo atende cun’e, pasobra cu e trahadonan ya caba a perde speransa den e ex gobierno, mirando cu ta hopi promesa a wordo haci na nan, pero niun decision a wordo tuma pa alivia e situacion.

Pero contrario na e gobierno anterior, a tuma decision pa aloca fondo pa e trahadonan di FMMA por sigui curso. Tambe lo haci un inventarisacion di tur e edificionan cu ta den beheer di gobierno, pa wak si por muda e personal pa otro edificio. Esaki lo mester bay den consulta cu minister di Infrastructura, pa wak cual ta e edificionan cu ta disponibel, den ki condicion nan ta. Si mester di inversion pa drecha e edificionan, y den e periodo transitorio aki, a acorda cu e trahadonan lo manda material pa esunnan cu ta den e centro mes, haci actividadnan, drecha un porta, verf e edificio, drecha un baño, etc. Cuminsa cu e mantencion, pero en berdad esaki no ta e situacion duradero pa e situacion actual. Pero e ta un decision cu a wordo tuma pa alivia temporalmente e urgencia cu tin na e momentonan aki.

A bisa tambe cu a firma un acuerdo di cooperacion (MOU) cu Mental Health Caribbean, cu tin un dependance na Boneiro, cu ta yudando gobierno, specialmente pa hobennan cu tin problema cu adiccion. Diferente fundacion a acerca gobierno, cu tin nan programa cu a mustra di ta exitoso, pa wak si por yega na acuerdo di cooperacion cu nan, pa asina inculca e programa, mirando cu tin un director cu no tin confiansa mas den e personal.

E empleadonan masalmente a expresa nan disgusto pa cu nan director actual, nan a presenta un mocion di desconfiansa y a bisa di no ta dispuesto pa sigui pa traha mas cu e director. Tin un hunta di supervision, cu despues di eleccion, a wordo cambia, cu ta tur persona cu tabata coordinador di ex minister Douwers, cual ta un situacion hopi lamentabel.

E cuido, e atencion mes no ta wordo duna na e personanan aki cu ta esunnan mas vulnerabel den comunidad. Gobierno tin un maneho, un programa cu mester trece cambio. Lo bay demostra cu decisionnan y accionnan concreto cu nan ta bay tuma, despues di a ricibi kehonan cu tin personanan cu nan contract a vence, cu ainda ta den servicio, cual e mandatario no por imagina cu esey ta e caso.

