Den e vision, meta y obhetivonan di Aruba Airport Authority N.V. (AAA), ta defini sostenibilidad como un di e pilarnan strategico mas importante di e compania. AAA tin e ambicion pa ta e aeropuerto mas sostenibel den e region y cu orguyo ta anuncia nan ultimo logro, Airport Carbon Accreditation Level 3.

Na 2018, aeropuerto di Aruba a drenta e Airports Council International’s (ACI) Airport Carbon Accreditation (ACA) program, cu ta e unico programa global, specificamente pa aeropuerto, di maneho di carbon pa aeropuerto. Ta ekipa e aeropuertonan cu un structura y ta evalua y reconoce e esfuersonan di e aeropuertonan pa maneha y reduci su carbon emissions a traves di 6 nivel di certificacion: Mapping, reduccion, optimalisacion, neutralidad, transformacion y transicion.

Door di logra e Airport Carbon Accreditation Level 3 – Optimisation, AAA a involucra demas partidonan den carbon footprint management y amplia e alcance di su carbon footprint pa inclui un calidad di emision di Scope 3. E partidonan ta inclui aerolinea y demas cu ta brinda servicio manera ground handlers, compania di catering, compania di combustibel y demas cu ta traha na aeropuerto. Accion realisa pa midi, maneha y reduci e carbon footprint a inclui recopilacion di data, inspeccion, auditing y calculacion di emision GEI entre otro esfuersonan.

“Nos ta felicita Aruba pa ta e prome aeropuerto den Caribe Oriental pa alcansa e Level 3

“Optimisation” den e Airport Carbon Accreditation program. Un biaha mas management y trahadonan di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix a demostra nan liderazgo y compromiso pa un industria di aviacion mas sostenibel”, tabata palabra di Rafael Echevarne, director general di ACI-LAC.

Angeline Flemming, Director Health, Safety and Sustainability di AAA, a indica cu: “e logro aki ta concentra e esfuersonan y compromiso di nos personal, comunidad di aeropuerto, socio y stakeholderspa haci AAA e aeropuerto mas sostenibel den e region. E certificacion aki ta parti di e strategia a largo plaso di aeropuerto y nos ta spera di curasha demas organisacion pa adopta practica sostenibel den nan operacion diario y pa busca certificacion cu lo contribui na un manera miho y mas sostenibel di haci negoshi.”

Joost Meijs, CEO di AAA, a comenta cu “como parti di nos meta y obhetivo di sostenibilidad, nos meta ta pa alcansa cierto nivel di certificacion den e proximo añana. E programa ACA ta brinda un oportunidad unico y alabes ta brinda e herment pa asina e aeropuertonan maneha nan carbon footprint di un manera apropia. Tambe pa guia y sostene e aeropuertonan durante e proceso pa mehora cu sosten den e partidonan interesa. Pa por a yega e nivel 3, ta demostra e compromiso di aeropuerto y stakeholder pa negosha cu respet pa nos medio ambiente.”

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. Di e mercadonan u AUA Airport ta sirbi 77% ta for di Merca y Canada, 11% for di Latino America, 7% for di Europa y 5% for di Antia Hulandes te cu januari 2023.

AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA airport su aspirashon ta pa bira un di e airportnan den region Latino Americano & Caribense mas Sostenibel, Sigur y A prueba di Futuro, brindando un luga di trabow confiabel, facilidad di airport moderno y un service excellente cu ta refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

Conoce mas di loke ta pasando na AUA Airport ydor di bishita www.airportaruba.com y connecta cu AUA airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.