9869 number ainda no a keda paga mes pa 2020 y e fecha final ta 31 Juli 2020

Sra Meverly Romano di Departamento di Impuesto a toca e tema riba impuesto di vehiculo di motor. Manera tur hende sa cu den ley ta indica cu tin dos periodo cu por wordo paga. E prome fecha cu e ta caduca ta 31 Januari y e di dos di fecha ta 30 Juni. Pero e aña aki e 30 di Juni a keda extendi y a bira 31 Juli esaki ta nifica cu nos ta den porta di e fecha final di e pago di impuesto di vehiculo di motor di e dos mita di aña 2020. Ta hopi importante pa menciona riba e cifranan.

E portal BO Impuesto & Impuesto di vehiculo di motor 2020 Posted by MasNoticia.com on Tuesday, July 28, 2020

62223 number cu tin pago riba impuesto registra y ta presenta 70% di loke tin. Un total di 88927 number registra y unda nos ta yegando e cantidad di 89 mil number cu ta un basta grandi. 70% a cumpli cu e pago di impuesto y nos ta gradici e contribuyentenan pasobra esaki ta hopi necesario pa ora cu un persona tin vehiculo di motor y ta trafica riba nos caminda publico.

E incumplimento 12982 number a paga e prome mita di aña pero falta pa paga e di dos mita di aña. No por menciona ainda cu nan ta den un incumplimento debi cu ainda tin par di dia pa haci e pago. Ta recomenda e clientenan pa haci e pago via nan online banking y asina e pago por drenta na tempo y por wordo registra riba nos cuenta na tempo.

Pa loke ta e incumplimento total e aña aki ta 9869 number cu no tin ningun pago mes riba dje y ta representa 11%. E categoria cu ta resalta den e incumplimento aki ta plachi categeoria A, cu 8935 cu no tin ningun pago pa 2020, Diesel ta 81 truck, 325 pa loke ta MFA brommer, 126 plachi di nomber, 294 Vcar.

