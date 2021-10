Diasabra ultimo dia 9 di october 2021 un total di 937 persona for di un total di 595 famia cu ta den bijstand, cu ta bay scol regular durante dia pa e aña escolar 2021/2022 y cu a cumpli cu tur rekisito prome cu 17 di september 2021, a ricibi un ayudo financiero extra. For di e total di 937 persona cu e aña aki a ricibi un ayudo financiero extra, 207 persona ta di e districto di San Nicolas, 193 di Savaneta, 168 di Oranjestad, 131 di Noord, 128 di Sta. Cruz y 110 for di e districto di Paradera.

E famianan cu no a cumpli

Te cu diabierna ultimo dia 8 di october 2021 tabata tin un total di 259 famia cu no a cumpli cu e Formulario di Scol 2021/2022 pues e bijstand nan aki a keda blokia diasabra 9 di october 2021. Riba dialuna 11 di october 2021 un total di 133 “opheffing” a wordo duna, esaki kiermen cu e famianan aki a haya e posibilidad di bay cobra nan bijstand ayera diamars 12 di october 2021. E resto di famianan cu no a cumpli cu e rekisitonan necesario, ainda ta acudiendo na nos oficina nan pa regla y duna cuenta di esaki. Ademas di esunnan cu no a cumpli, tambe tin un total di 41 famia di cual 47 persona ta bay scol regular durante dia pa e aña escolar 2021/2022, cu a entrega e Formulario di Scol laat y pues lamentablemente a perde e derecho di ricibi e ayudo financiero extra 2021/2022.

Ley di bijstand

Departamento di Asunto Social (DAS) kier un biaha mas pone enfasis cu e proceso di bijstand ta traha a base di ley y tur calculacion ta regla den ley. Cada documento manera di entre otro Voogdijraad, DPL, Medwork, Formulario di Scol etc., ta mara den ley y tanten cu e cliente no cumpli cu nan, e bijstand no por wordo paga. Asina por sigui menciona mas rekisito y deber cu mester cumpli cu nan manera entre otro avisa DAS su seccion di bijstand inmediatamente na momento cu bini cambio de entre otro entrada di famia, grandura di famia, cambio di adres, cambio di scol, ora di bay den exterior, ora di divorcio, ora cu un miembro di famia wordo deteni of fayece y por ultimo, si e cobrado di bijstand ta capacita pa traha y e haya un trabou.

Responsabilidad

DAS e aña aki un biaha mas a haci su maximo esfuerso pa informa tur cliente di bijstand di e ayudo financiero extra pero na su turno e clientenan tambe mester asumi nan responsabilidad, pa asina evita cualkier inconveniencia. P’esey DAS kier sigui recorda tur su clientenan di bijstand, pa semper cumpli cu tur e responsabilidad cu bijstand ta trece cu ne y alabes informa seccion di bijstand cualkier cambio cu por tin influencia riba e bijstand, esaki pa evita cualkier inconveniencia na momento di cobra.

Final

Actualmente seccion di bijstand tin un fluho hopi grandi di yamadanan telefonico y clientenan cu ta bini personalmente, p’esey ta recomenda pa tambe purba haci uzo di e servicio di e-mail di seccion bijstand cu ta [email protected] Tambe por ta super practico pa ‘like’ DAS su pagina di facebook “Departamento di Asunto Social” pa keda bon informa.

