Diadomingo minuut pasa di 12’or marduga un accidente fuerte a keda registra na Catiri unda chauffeur a perde control dal den baranca, drenta mondi y keda herida. Polis a presenta y a solicita pa ambulance. Pero pa mala suerte 100 no por a haya comunicacion cu 911, debi cu e sistemanan ta digicil nunca a pensa pa laga un telefon linea Analog y esaki tabata e consecuencia di manda tur linea di emergencia digital.

Tanki Flip a keda sin coriente full edificio di brandweer y unda e centro di alarma 911 tambe. Ambulance tabata plat den comunicacion pa haya melding si algo pasa, ta via via e personalnan a haya yamada cu central di Polis y asina dirigi pa e accidente.

E generator di brandweer a cende door di personal di brandweer cu a cende esaki manual, pero tabati problema pa haya coriente den edificio pa start tur cos y asina a keda den scur te ora cu elmar a soluciona nan problema.