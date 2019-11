9 di december ta e ultimo dia pa entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2018 y haci e pago corespondiente

Dialuna, dia 9 di december 2019, ta e ultimo dia cu por entrega e declaracion definitivo di winstbelasting 2018 y haci e pago corespondiente. Di acuerdo cu ley, no tin mas prolongacion di termino.

Clientenan cu no cumpli cu entregamento di e declaracion definitivo, lo haya un cobransa adicional esta un ‘naheffingsaanslag’ inclui boet. Mescos ta conta si acaso e cliente a paga un suma menos cu locual el a declara na winstbelasting. E boet pa no cumpli cu entregamento di e declaracion ta maximo Afl. 2.500.

Si no haci e pago di winstbelasting of no haci e pago na tempo y corectamente, e boet ta maximo Afl. 10.000.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na su clientenan di winstbelasting y/of nan conseheronan pa tene bon cuenta cu e fecha final di 9 di december 2019 y no warda te na ultimo pa entrega e declaracion.

Por sigui tur informacion di Departamento di Impuesto riba e pagina di Facebook: https://www.facebook.com/impuestoaruba/ of via www.impuesto.aw pa keda bon informa.

