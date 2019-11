9 di december ta e ultimo dia pa entrega declaracion di inkomstenbelasting 2018

Departamento di Impuesto ta informa cu dialuna, dia 9 di december 2019, ta e ultimo dia pa entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2018. Lo no tin mas prolongacion di termino.

Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na su clientenan pa tene bon cuenta cu e fecha final di 9 di december próximo y no warda te na ultimo pa entrega e declaracion. Door di yena y entrega e formulario na tempo, e cliente ta evita cu e ta haya un cobransa taxativo cu boet. Ademas pa medio di e declaracion, e cliente ta haya e oportunidad pa haci uzo di su derecho di deduci su gastonan.

Por sigui tur informacion di Departamento di Impuesto riba e pagina di Facebook: https://www.facebook.com/impuestoaruba/ of via www.impuesto.aw pa keda bon informa.

