Mientras cu for di 6or mainta Web a cuminsa siministra coriente bek pa Elmar, unda tabatin 1 boilter lanta y mas di 5 motor recip lanta, pero a hayanan confronta cu loke ta e turbina di gas cu no ta den servicio pa 2 siman. Maske a purba na traha duro pa lanta tur motor bek un motor a benta tur cos abou 8or di mainta na Web cu a pone cu a conoce un di dos black out den un solo dia. E situacion a situi tenso te hasta presion di awa a baha. Maske cu elmar tabaya haya coriente pa suministra bek na comunidad tabata bolbe perde presion y varios area coriente a bolbe perde coriente. E caso tabata mes un cos prome cu 10 or mainta coriente a bolbe bay den area di Playa.