89 boet y 20 auto kita durante control di trafico den fin di siman

Den fin di siman Cuerpo Policial su departamento di trafico y k9 unit a tene un control den trafico na varios parti di Aruba. E controlnan a tuma luga na Seri Tijshi, L.G Smith Blvd na altura di notaris yarzagaray y APA. E control a cuminsa for di 8 or di anochi y a termina te cu 4 or marduga di diadomingo. Un total di 89 boet akeda parti y a kita 20 auto. Durante e control aki 4 persona indocumenta y a pasa nan pa warda nos costa. 1 chauffeur pa ocre auto bou influencia di alcohol. A detene 1 persona pa no a sigui ordo di polis ora a bay pare pa controla. Tur automobilista mester tin nan documentonan na ordo, rijbewijs valido, number di auto paga, keuringskaart valido y seguro di auto valido.

