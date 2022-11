Den luna di september ultimo pa ser exacto dia 10 di september, un total di 879 persona for di un total di 467 famia cu ta den bijstand, cu ta bay scol regular durante dia pa e aña escolar 2022/2023 y cu a cumpli cu tur rekisito prome cu 26 di augustus 2022, a ricibi un ayudo financiero extra.

Cumplimento laat

Un total di 46 persona no a cumpli cu e rekisitonan necesario na tempo.

Tin algun famia cu despues di dos luna ainda ta acudiendo na nos oficina pa puntra dicon nan bijstand a baha, pa cual despues di entrega e prueba cu ta bay scol, nan bijstand ta wordo ahusta pero lamentablemente e personanan aki ta perde e derecho di ricibi e ayudo financiero extra 2022/2023.

Ley di bijstand

Departamento di Asunto Social (DAS) kier un biaha mas pone enfasis cu e proceso di bijstand ta traha a base di ley y tur calculacion ta regla den ley. Cada documento manera di entre otro Voogdijraad, DPL, Medwork, Formulario di Scol etc., ta mara den ley y tanten cu e cliente no cumpli cu nan, e bijstand no por wordo paga na e suma cu e famia tin derecho riba dje. Asina por sigui menciona mas rekisito y deber cu mester cumpli cu nan manera entre otro avisa DAS su seccion di bijstand inmediatamente na momento cu bini cambio de entre otro entrada di famia, grandura di famia, cambio di adres, cambio di scol, ora di bay den exterior, ora di divorcio, ora cu un miembro di famia wordo deteni of fayece y por ultimo, si e cobrado di bijstand ta capacita pa traha y e haya un trabou.

Responsabilidad

DAS e aña aki un biaha mas a haci su maximo esfuerso pa informa tur cliente di bijstand di e ayudo financiero extra pero na su turno e clientenan tambe mester asumi nan responsabilidad, pa asina evita cualkier inconveniencia. P’esey DAS kier sigui recorda tur su clientenan di bijstand, pa semper cumpli cu tur e responsabilidad cu bijstand ta trece cu ne y alabes informa seccion di bijstand cualkier cambio cu por tin influencia riba e bijstand, esaki pa evita cualkier inconveniencia na momento di cobra.

Final

Personanan cu ta desea di tuma contacto cu e seccion di Bijstand por haci esaki tambe via su servicio di e-mail cu ta [email protected] Tambe por ta super practico pa ‘like’ DAS su pagina di facebook “Departamento di Asunto Social” pa keda bon informa.