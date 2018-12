87 caso mas di salmonella relaciona cu carni contamina

MICHIGAN, Merca- Ochenta y shete persona mas a bira malo di salmonella gelink cu productonan di carni, segun e US Center for Disease Control and Prevention a bisa diabierna.

Un total di 333 persona a bira malo y 91 a wordo hospitalisa desde cu e malesa a cuminsa na augustus. No tin niun informe di fayecimento.

Malestarnan a wordo raporta den 28 estado, Michigan, Mississippi y West Virginia ta e ultimonan pa subi ariba e lista. CDC a bisa cu e brote ta bou di investigacion.

JBS Tolleson Inc. a retira mas di 12 miyon liber di productonan di carni cu lo por a wordo contamina cu salmonella. E productonan a wordo produci y empaketa entre 26 di juli y 7 di september, distribui na nivel nacional y bendi den mas di 100 tienda. Un lista di estadonan y distribuidornan cu a ricibi e carni contamina, incluyendo Wallmart y Kroger, ta disponibel for di e Departamento di Agricultura di Merca

CDC ta recomenda pa consumidornan check nan freezernan pa carni cu lo por a wordo distribui den tiendanan y busca pa e number di establecimento EST. 267. Cualkier carni asocia cu e recall mester wordo debolbi of deshaci di dje.

Sintomanan di salmonella usualmente ta aparece dentro di 12 pa 73 hora despues di a come e cuminda contamina. Sintomanan ta inclui diaree, dolornan abdominal y keintura. E por dura di 4 te cu 7 dia. Hospitalisacion por ta necesario pa diaree persistente.

Muchanan bou di 5 aña y adultonan over di 65 y personanan cu weerstand abao tin mas probabilidad di hay’e den e caso mas severo.

