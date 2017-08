80 pa 85% di partido POR ta profesionalnan hoben

Tin partido ainda cu ta formando of ta negoshando, papiando cu hende a pesar cu diabierna awo lo bay tin entregamento di lista. Otmar Oduber, lider di partido POR, ta masha entusiasma. Nan a anuncia ya varios candidato, pero cierto momento nan a para cu candidato y a concentra riba plan di accion. Nan a reuni cu mas cu 70 diferente stakeholder na Aruba. Nan a pone plan riba Facebook pa tur hende duna nan comentario, critica y sugerencia.

Dialuna cu a pasa, den conseho di partido, a aproba e programa di partido. E ta completamente cla y otro siman esaki lo wordo poni disponibel pa tur hende. No ta cuestion di wanta cosnan atras. Pueblo kier mira kico ta e mision, kico ta e pensamento, con bo tin pensa di soluciona e problemanan cu tin den comunidad. Esaki ta loke POR ta concentrando riba dje. Una bes cu e plannan aki a keda cla, a sigui busca candidato, no a base di ken kier subi lista of pidi wak kico ta desea, pero a base di programa cu tin mira ken por ehecuta esaki den e miho forma.

Oduber ta sumamente orguyoso di bisa cu mas of menos 80 pa 85% di e lista ta profesionalnan hoben y nobo cu ta aparece riba un lista politico. Por ta cinco pa seis candidato ta esnan cu tabata t’ey den pasado riba un of otro lista cu naturalmente ta yena e partido cu orguyo. Awe nochi tin un conseho di partido hopi importante caminda cu ta bay discuti diferente punto cu ta bay sosode e siman aki, unda cu prensa den e caso aki lo bay haya un invitacion a base di un decision cu lo wordo tuma awe den e conseho di partido, unda cu e coleganan, tur cu ta forma parti, cu ta bin riba e lista di partido POR, lo bay ta firmando un protocol diaranson venidero. Una bes cu e conseho di partido termina, cu decision cay, cu mañan den e rueda di prensa, sumamente importante y historico, e protocol aki cu lo wordo firma. E siman aki ta e siman. Tin e nervionan y ta prome biaha como lider di un organisacion, pero hunto cu e coleganan di e partido, nan ta yudando Oduber haci’e un tiki mas facil, caminda cu diaranson awo, manera ya menciona, diahuebs lo bay tin un conseho di partido extraordinario pa 7’or di anochi, na momento cu lo ta discuti riba e lista cu e comision di 7 a presenta na liderazgo di partido y tambe na tur candidato. Diabierna e ora lo ta entregando esaki na Conseho Supremo Electoral, pa por participa na e eleccion dia 22 di September.

Den partido POR tin cierto top politico, incluyendo Oduber mes, Andin Bikker, Marisol Lopez-Tromp. Ken awo ta formando e lista. Segun Oduber, e team completo ta loke ta forma e lista. Na final ta tur mester aproba esaki. Oduber tabata hopi transparente cu e candidatonan. Nunca el a bay sconde den un cas, ni core den auto scondi pa reuni cu un candidato. Al contrario, el a haci’e habri. Nos ta biba den un democracia dushi, segun Oduber y lo ta celebrando esaki diabierna awo. Awe nochi den conseho di partido, e decision ta bay wordo tuma, caminda cu diaranson awo, e protocol cu ta bay firma, ta un protocol caminda cu tur candidato riba e lista, sin excepcion, ta bay firma cu nan ta bay duna un apoderacion, conforme e ley cu tin na e momentonan aki cu e persona lo duna e partido e derecho pa dicidi a base di esun cu tin mas voto riba lista, cu ta esnan cu ta bay drenta Parlamento di Aruba. No un Gentleman Agreement, no un acuerdo firma, sino cu mey mey di cada un candidato, sino tur 29 candidato lo ta firmando e acuerdo aki diaranson venidero, caminda cu cada un ta haci un convenio cu partido, a base di ley, mirando cu partido politico, si bo no ta forma parti di dje, bo no por yega na remarca pa bira un Parlamentario. Como un ciudadano entreg’e, bo mester forma parti di un organisacion politico. Den cuadro di e ley eynan, bo tin derecho ora bo ta forma parti di e partido politico. Awor aki, mescos cu bo ta sede bo derechonan atrabes di un machtiging, por ehempel cu den pasado por a firma of vota p’abo, of ora cu bay banco den pasado, por saca placa p’abo, a base di un documento asina eynan, cada un miembro di e partido lo ta firmando e documento aki y esaki lo tuma luga den publico diaranson venidero, caminda cu lo haci’e na Fort Zoutman, unda cu prensa ta bay wordo invita. E lo ta un momento unico y historico y den e cuadro aki mes, tin cu bisa cu esaki lo haci e ora e trahamento di un lista, no un cuestion di kico por contribui of nifica pa e partido, pero cu e conhunto por dicidi cu ta un meta tin cu e partido, no un ideal, pero den e caso aki, e pueblo di Aruba, cu ta cual ta traha p’e. Oduber ta sumamente satisfecho y contento cu bo por a mira esey den partido POR, caminda cu den un forma hopi uni den tur bario, tur fin di siman ta mira nan activo. Un biaha mas, cu un programa cla na e momentonan aki, un programa cu ta bay wordo imprimi pa e forma cu nan ta bay haci’e, caminda cu ta bay haya den tur hogar e sinopsis di e programa aki y e ta bay ta habri riba Facebook, riba rednan social, pa tur hende por access y mira kico e partido, e Forsa Nobo ta para p’e.

POR a haya rason di tur e critica cu tabata tin. Oduber mes den pasado den e critica, por mira e partido den Gobierno busca un politico of persona na Corsou pa bin ocupa un posicion di un di e carteranan cu mas inkietud tin den e comunidad aki cu ta e aspecto di siguridad cu no t’ey na e momentonan aki. No ta cosnan cu Otmar Oduber tabata bisa den pasado of cu partido, of hasta prensa, cu a carga e discusion aki pa mustra cu ta imposibel pa continua den e direccion aki, nan tambe ta haci’e. Awor aki, buscando bo ta mira tur partido naturalmente tin nan derecho pa busca nan candidatonan y ta lag’e na cada un di nan. POR ta concentra riba di nan. Nan ta contento cu e mescla, e balansa di loke nan a crea den partido, un grupo di profesional, un Forsa Nobo di berdad, cu ta dispuesto pa haci un cambio, un diferencia despues di 43 aña na Aruba cu a conoce gobiernonan di signatura Geel y signatura berde, cu a bin un partido cu mentalidad nobo y moderno. Cu POR no lo haya e 7 simannan cu tin nos dilanti, cu lo bay susha otro, cu lo bay bash otro, cu informacionnan negativo. Al contrario. Ta bay papia di futuro, pasado ya a pasa. Por tum’e como un les si pa e no haci e mesun erornan den pasado. Oduber tabata minister y si awe e mira bek atras e lo wak riba tur e decisionnan cu e lo por a tuma diferente, percura pa nan ta diferente pa futuro, esey ta hopi importante. Naturalmente traha na beneficio di e comunidad di Aruba.