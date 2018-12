8 Señal di diabetes pa no ignora

Salud: Diabetes, yama sucu den boca di pueblo ta un malesa caminda e curpa no por mantene balansa di e nivel di sucu den sanger. E motibo ta un deficit di insulina den e curpa cu ta regla e nivel di sucu den e sanger.

Tin dos sorto di diabetes. Type 2 ta esun mas comun(9 di 10 persona tin type 2)

Ora no tin suficiente insulina den e curpa e persona no ta reaciona bon mas. Type 1 no sa ta comun. Type 1 ta ora e curpa su defensa ta kibra cell nan cu ta produci insulina, un eror cu e curpa ta haci.

Hopi hende no sa cu nan tin diabetes te ora cu nan haya complicacion of sucu ta halto. Ta importante pa sa kico ta pasando ora bo por tin sucu.

Señal nan por ta:

E cantidad di glucose ta halto: Via riñon e curpa ta purba saca e glucose, loke ta pone bo pishi mas cu normal.

Bebe hopi awa. Door di pishi hopi e curpa ta deshidrata. Ta haya hopi sed.

Cansancio. Door di no tin suficiente insulina e curpa no tin energia.

Baha peso. Come normal y toch baha peso. Por indica Type 1.

Subi peso. Come normal y toch subi peso por indica Type 2.

Bista ta bai atras. Nivel halto di sucu den sanger ta afecta e capacidad di bista.

Pia nan diabetico. Ader y nervio nan ta haya dañoo. E sanger no ta circula bon mas den man y pia, pia nan ta tembla, y bira frieu. Herida nan no ta cura bon.

Inflamacion di tandvlees ta un di e prome señal nan di diabetes.

Mas lihe cu por detecta e malesa, menos consecuencia por tin. No ignora e señal nan ni si ta trato cerca bo mes of bo ser nan keri. Si bo ta duda semper haci un test pa ta mas sigur pa un miho salud.

Comments

comments