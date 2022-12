Laudress ta un marca di producto nan di limpiesa pa cas cu mester a kita for di mercado ocho miyon di producto debi na sospecho di bacterianan cu por afecta salud di e consumidornan.

Segun e Comision di Siguridad di Producto nan di Consumidor e producto nan aki por contene un di varios tipo di diferente bacterianan cu ta bin di tera pero tambe for di den awa.

Personanan cu no tin sistema di inmunidad halto y cu ta sufri di problema di pulmon of otro pashent nan cu ta uza media nan di auxilio medico por haya infeccion nan serio cu ta rekeri tratamento medico si e bacteria drenta e curpa di consumido dor di rosea, dor wowo of un herida.

Te awor 11 consumidor a informa cu nan a haya infeccion despues di a uza e producto ariba menciona. Comision di Siguridad di Producto nan di Consumidor ta conseha pa esnan cu a cumpra e producto nan aki despues di Januari 2021, pa stop di uza nan y pidi nan placa bek. Producto nan Laundress a wordo bendi atraves di nan website www.Thelaundress.com Amazon, tiendanan di Bloomingdale’s, The container Store, Saks FithAvenue, Target, Nordstorm, Brooklinen y na otro minoristanan importante den henter Merca te cu september 2022.